Les rukou nad hlavami a pak zdlouhavé přepočítávání. Když nebylo jasné, kolik zastupitelů hlasovalo a jak, vše se opakovalo. Takhle už to na zasedání zastupitelstva v Kadani vypadat nebude. Hlasovat ale nebudou ani s pomocí drahého elektronického systému. Až budou příště rozhodovat o veřejných zakázkách, dotacích či prodeji majetku, má to být levně a chytře za pomoci QR kódů, chytrého mobilu a speciální aplikace.

„Vyslyšeli jsme kolegy zastupitele, že je potřeba změnit způsob hlasování. 300 tisíc korun se nám ale do hlasovacího zařízení dávat nechtělo, tak máme jiné řešení,“ uvedl starosta Jiří Kulhánek. „Bude nás stát něco přes tisíc korun ročně,“ zdůraznil.

Tři karty pro každého

Každý zastupitel dostane tři hlasovací karty s možnosti pro, proti a zdržel se, které obsahují unikátní QR kód se jménem dotyčného. Jakmile dojde na hlasování, opět vystřelí ruce nad hlavy, vše ale bude rychlejší a přehlednější. Stačí, aby hosteska přejela místnost chytrým mobilem s aplikací, a výsledek bude známý obratem.

„Skenování neprobíhá jako v supermarketu, kde načítáte každé zboží. Dokážeme to udělat z jednoho místa a v jeden moment,“ poznamenal zastupitel David Šmíd (ODS). Právě on s vychytávkou přišel. „Od pokynu předsedajícího, který řekne ´hlasujeme´, po vyhodnocení je to tak šest vteřin,“ dodal.

Výsledky, jak hlasovali jednotliví zastupitelé, vzápětí promítne projektor na plátno, takže ho uvidí lidé v sále i ti, kteří sledují zasedání na kanále youtube.

Za využívání aplikace, která byla původně vyvinutá pro školy v Kanadě, bude město platit sto korun měsíčně.

Modernější systém

Kadaň byla z velkých měst Chomutovska poslední, kde zastupitelé hlasovali rukou a poté se hlasy fyzicky přepočítávaly. Chomutov, Jirkov i Klášterec nad Ohří využívají moderní elektronické zařízení.

Staré pořádky se opozici nelíbily, proto tlačila na změnu. „Chtěli jsme, aby se úřad zmodernizoval, protože současný stav je tragický. Hlasování jsou zmatečná,“ uvedla zastupitelka Pirátské strany Hana Vodrážková. Navrhovala proto pořízení klasického hlasovacího zařízení. „Má i mikrofon a další funkce. Nový systém, ve kterém máme pracovat, jsem v životě neviděla, ale zní to zatím dobře, tak doufám, že bude i fungovat,“ doufá. Podle ní je třeba změnit i další věci jako zasedací pořádek, protože zastupitelé sedí ve dvou řadách a hledí si na záda.

Vedení Kadaně rádo upřednostňuje chytrá řešení, která vyžadují minimální vklady. Když chtělo například zavést chytré lavičky, kde je možné se připojit k wi-fi a dobít si mobil, neplatilo za jednu čtvrt milionu korun. Využilo čtyři lavičky na náměstí, pro které radní navrhl příslušenství, aby byly „chytré“ a město ho nechalo vyrobit u místní firmy. Úpravy vyšly na 16 tisíc korun. „To je Smart City po Kadaňsku,“ glosoval starosta Kulhánek.