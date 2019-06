Právě politické karikatury zaujmou návštěvníka na první pohled. Kraluje jim hlava státu v symbolických červených trenkách anebo pták dodo s hlavou premiéra Babiše, který v současné době čelí podezření z možného střetu zájmů. Soška silnějšího pána se zvířecíma ouškama a ocáskem se jmenuje Pinďa má nové trenky.

„Já jsem se politické karikatuře dlouhá léta vyhýbal. To se ale zlomilo skoro před třemi lety s kauzou Brady, kdy ten starý pán nedostal vyznamenání a sehrála se kolem toho velká komedie. Tehdy jsem přišel domů naštvaný a začal jsem tvořit. Nakreslil jsem si několik panáků, mezi nimi prezidenta a další představitele státu. Výsledek pak mohli vidět před dvěma lety návštěvníci mé společné výstavy s malířem Mildou Kaslem,“ vzpomíná Netrval. Největší emoce tehdy vzbuzovala karikatura českého prezidenta s popelníkem na hlavě.

Návrat k politické karikatuře

K politické karikatuře se autor po mnoha reakcích na minulou výstavu vrátil. „Dalo by se říct, že je to volné pokračování toho, co už jsem před lety začal. Nechci totiž sedět doma se založenýma rukama a tohle je nejlepší způsob, jakým mohu na současnou politickou situaci reagovat, i když tentokrát jsem mnohem smířlivější,“ usmívá se Netrval, kterému vadí jakákoli arogance moci.

Nejapných vytvořil celou řadu. „Ústředním motivem je totemové zobrazení vývoje blbouna nejapného, takže od ptáka dodo se postupně dostaneme k tlustému chlapovi se založenýma rukama a tupým výrazem,“ vysvětluje Netrval.

I když jsou díla odkazující na politiku nejnápaditější, tvoří jen zlomek výstavy. Další sochy jsou totiž od politiky vzdálené, dají se však zařadit do kteréhokoli odvětví. Jejich společným jmenovatelem je opět humor a satira. „Jsou to karikatury lidí a zvířátek. Rád si totiž dělám srandu úplně ze všeho,“ pokračuje autor.

Na lovu zmutované vážky

Návštěvníka zaujme také socha s názvem Na lovu zmutované vážky, kterou se snaží ulovit malá žabička. Dílo má podle Netrvalových slov přesah do ochrany přírody. „Není to ale prvoplánové. Vše, co je totiž až moc zaťaté a urputné, mi vždycky přišlo směšné,“ dodává Netrval. Vedle nejnovějších děl ze dřeva a keramiky návštěvníci uvidí také výběr z autorovy starší tvorby. „Celkem zde máme téměř devadesát artiklů,“ upřesňuje kurátorka výstavy Ľubica Toušová.

Vernisáž výstavy, která je k vidění do 28. června, se uskuteční ve čtvrtek od 18 hodin.