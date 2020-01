Na vrchu Vítkov před Vánoci vyrostla na ploše přes 1300 metrů čtverečních nová vinice. Na svahu směrem k památníku nyní roste na 686 hlav vinné révy. „Vinice k hlavnímu městu neodmyslitelně patří, v minulosti jich na území hlavního města bylo výrazně více než dnes. V 19. století však docházelo k jejich rušení a nahrazování jinými plodinami,“ uvedl náměstek pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN).

Révu zde pěstovali už ve 14. století

Na jižních stráních žižkovského masivu vinná réva rostla již ve 14. století. Projekt obnovy jejího pěstování připravoval magistrát od roku 2018.

Pro oporu rostlin byl použit tradiční materiál, akátové kůly. Zároveň byl celý svah zpevněn vysetím trávníku tak, aby hned na jaře vzrostlý porost zabránil erozi půdy na prudkém svahu. Historizující kovové oplocení pak dokresluje celkový nový vzhled místa. Založením vinice se tak zlepšila také údržba svahu, který byl dlouhodobě vyprahlý. Celkové náklady na revitalizaci svahu a založení vinice činily 4,2 milionu korun a byly plně hrazeny z rozpočtu města.

Novou vinici vysadili i v Lysolajích

Loni na jaře také vznikla nová vinice v Lysolajích, ve vytěžené Denkrově pískovně, kterou roky pokrývala černá skládka. Celkem zde bylo vysazeno 540 hlav vinné révy. První hrozny by se mohly sklízet do tří let.

Nyní se tak v Praze nachází 16 vinic na více než 12 hektarech. I když mají tradici starou několik set let, většina z nich v průběhu staletí zanikla. Moderní rozkvět pražského vinařství se proto datuje až od devadesátých let minulého století, kdy byla obnovena například Grébovka v Havlíčkových sadech či vysočanská Máchalka. Ke konci vlády Karla IV. přitom čítaly vinice v Praze 700 hektarů a řemeslu se dařilo.

Většina pražských vinařství produkuje pouze několik stovek lahví ročně. Výjimkou jsou vinice Salabka nebo sv. Klára v Troji. Vinaři ze sv. Kláry, kterou spravuje botanická zahrada, v loňském roce sklidili přes 17 tun hroznů, ze kterých v místním sklepě vznikne přibližně 20 tisíc půllitrových lahví vína. Veškeré produkty, které se zde sklízí, se pak prodávají pouze v místní vinotéce Svatá Klára.

„Loňský rok opět prokázal, jak kvalitní terroir, tedy celkové prostředí, mikroklima nebo kvalitu půdy, má vinice sv. Kláry. Letní období proběhlo ve znamení střídajících se tropických veder a bouřek. Září nebylo vinařům moc nakloněno, a to zejména kvůli nedostatku slunečných dní a poměrně častým srážkám. I přes tuto nepřízeň počasí většinou hrozny dozrály do kvality Kabinetu a Pozdního sběru,“ uvedla mluvčí botanické zahrady Klára Hrdá.

Na Salabce se stočí 13 tisíc lahví

Například vinice Salabka v sousedství zoologické zahrady má rozlohu jako Václavské náměstí, tedy 4,5 hektaru. Ročně zde stočí 13 tisíc lahví vína. Téměř sedmdesát procent produkce se vypije v místní restauraci, necelých třicet procent putuje do hotelů po Praze a zbytek se vypije při výrobě.

„Snažil jsem se odhadnout, kolik činí ztráty našeho vinaře, tedy kolik toho vinař ochutná. Ten náš vypije 250 až 300 litrů ročně,“ prozradil ředitel Vinařství Salabka Jan Tomášek.

To nejlepší z Prahy

V době Karla IV. se v Praze pěstovaly hlavně tzv. burgundské odrůdy. Tedy Rulandské šedé, bílé a modré. Na Rulandu modrou (jinak též Pinot Noir) si dnes zajděte na sv. Kláru, dělají ji tam pěknou (například ročník 2012). Tu samou odrůdu zkuste i vedle na Salabce, a navrch přidejte i jejich povedený Neronet. Pokud fandíte bílému vínu, zkuste Ryzlink rýnský z Grébovky (např. 2017) a nejen dámy ocení i jejich suchý Hibernal.

Jan Klička, šéfredaktor centrální redakce a znalec vína