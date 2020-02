Úkolem koordinátorů bude „vtáhnutí“ veřejnosti do projektů, jako jsou větší rekonstrukce ulic, sportovišť či parků nebo třeba strategické plány celých městských částí, případně strategie cílené na seniory, děti, sportovce a další sociální skupiny. „Hlas lidu“ přitom dostane prostor v anketách, dotaznících nebo různých besedách.

Jednotlivé projekty participativního plánování realizuje od roku 2015 městský Institut plánování a rozvoje (IPR), který zorganizoval např. procházky s odborníky v lokalitách, jako jsou Bubny nebo okolí Plzeňské třídy, které čeká výrazná proměna. Vzhledem k velké poptávce po tomto typu akcí má IPR za úkol předat městským částem know how, aby si v budoucnu mohly participativní plánování řídit samy.

„Koordinátoři budou mít jakožto experti na komunikaci na starosti kontakt mezi občany, úřady, médii a investory. Bude to vyžadovat víc energie na začátku konkrétního projektu, ve výsledku to ale celý proces urychlí, protože se eliminují dezinformace a povolování takových záměrů by mělo být rychlejší,“ věří primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Pilotní program potrvá dva roky, pak se vyhodnotí jeho výsledky a v případě úspěchu se rozšíří na celou Prahu. „Věřím, že výsledkem bude vstřícnější přístup k občanům a posílení transparentnosti a důvěry mezi městskými institucemi, soukromý sektorem, politickou reprezentací a Pražany,“ doplnil primátorův náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly).