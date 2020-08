„Jde o tři exempláře v nadživotní velikosti. Týden jsme je vyřezávali a zhruba týden mi zabralo namalování. Barev na ně padlo několik kilo,“ řekl Vacek při včerejším předání díla městu Teplice.

A proč právě Beethoven? „Letos si připomínáme 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena, který v Teplicích nějakou dobu pobýval,“ vysvětlil teplický primátor a senátor Hynek Hanza.

Portréty jsou z překližky a jejich životnost ve venkovním prostředí je zhruba rok. Město za instalace zaplatilo zhruba 50 tisíc korun. „Před povětrnostními vlivy mají ochranu, ale nevydrží věčně,“ dodal Vacek, kterého bude veřejnost znát spíše pod přezdívkou Camo. Právě tak totiž tento Tepličan svá díla podepisuje.

I proto město uvažuje, že je na zimu schová třeba do vstupní haly Domu kultury. „Je to jedna z variant. Určitě pro tato díla nějaké důstojné zimoviště najdeme,“ slíbil Hanza.

Díla měla původně stát na chodníku za domem kultury, nakonec „rozbijí“ prostor ve stejné lokalitě, akorát že na trávníku. „Naší filozofií bylo, že chceme dílo umístit někam, kde se pohybují lidé. To splňuje chodník i trávník. Pan Vacek preferoval trávník,“ sdělil náměstek teplického primátora Jiří Štábl, který je sám velkým fandou street artu.

Pestrobarevné hlavy hudebního génia už teď vyvolávají celou řadu emocí. Ne všechny jsou pozitivní. „Vůbec se mi to nelíbí. Je to paskvil,“ svěřila se na sociální síti Stáňa Kovandová. Tomáš Židek je na Facebooku jiného názoru. „Proč by nebyl barevný? Třeba zrovna jeho hudba mi barevná připadá. Krom toho například v pop artu se jeho portrét barví přes třicet let, od Beethovenovy série vytvořené Andy Warholem v roce 1987,“ napsal Židek.

Město čekalo, že toto dílo nenechá lidi chladnými. „Různorodé reakce spoluobčanů mě nepřekvapují. Když se podíváte na asi nejslavnější portrét všech dob, tedy Mona Lisu od Leonarda Da Vinci, tak někdo z něho je nadšený a někoho vůbec nezaujme. Netvrdím, že umění, o kterém se nemluví, je špatné, ale pokud jakékoliv dílo nevyvolá nějaké emoce, tak to taky není úplně dobře,“ míní Hanza.

Pro sprejera, který stojí například za vyobrazenou veverkou v Zámecké zahradě nebo velrybou v Zemské ulici, to nebyla první zakázka pro město. Kamil Vacek vytvořil na začátku tohoto léta graffiti k poctě teplického rodáka židovského původu a letce RAF Kurta Taussiga. Narazit na toto dílo můžete pod mostem v Alejní ulici.

Podle náměstka Štábla má spolupráce pokračovat. „Momentálně se připravuje kalendář, který bude obsahovat streetartové skici osobností Teplic. Najdete v něm třeba Beethovena, Payera, Goetha či Kuberu,“ upřesnil Štábl.

Kladný vztah Teplic ke street artu se datuje do 90. let minulého století. Když tehdejší vedení radnice přistoupilo na spolupráci se začínajícími „writers“ a přidělilo jim legální plochy, zpočátku uvolnilo i peníze na barvy.