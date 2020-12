Provozovatelé lyžařských areálů se připravují na sezonu, přestože netuší, kdy vzhledem k protiepidemickým opatřením rozjedou vleky.

Budou vyrábět sníh a čekat. Pravidla pro provoz lyžařských středisek by měla být známá příští týden.

„Nejprve jsme se zastavili v Hlubočkách. Tam bylo plno. Tak jsme přejeli do Hrubé Vody, kde to nebylo lepší. Teď, před polednem, už většina lidí odjela na oběd, tak si kluci můžou konečně pořádně zařádit,“ usmívala se Jana Ptáčková z Olomouce.

Sněžíme a věříme

Radovánkám na prvním sněhu v Hlubočkách a Hrubé Vodě přálo počasí. Zatímco v krajském městě bylo pošmourno, na svahu v Hrubce si lidé užívali sluníčka.

Provozovatelé středisek v údolí Bystřice se pustili do výroby umělého sněhu zhruba před týdnem.

„Sněžíme a věříme,“ reagoval s trpkostí Michal Stojmenov ze Ski Areálu Hlubočky. „Ale komu? Vládě už nevěřím. Něco vymyslí, sdělí to lidem, a za dva dny je to jinak. Systém PES? Zase to obrátili. Bude se čekat, až na tom budou dobře všechny kraje,“ dodal.

Jako v Rakousku?

Výrobě technického sněhu v lyžařských střediscích v Olomouckém kraji by mělo přát počasí minimálně do středy, do kdy meteorologové předpovídají nejnižší noční teploty minus dva až minus pět stupňů Celsia.

V příštím týdnu by také měla být známa pravidla pro provoz lyžařských středisek v Česku. V protiepidemickém systému PES se s lyžařskými areály nepočítalo a budou mít vlastní scénář. Jeho tvůrci sledují i postup okolních státu. „Měli bychom se inspirovat Rakouskem,“ je přesvědčen Michal Stojmenov.

Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka by balíček opatření měl být podobný tomu, jaký mají Rakušané nebo Švýcaři.

„Je to takový manuál, který se bude týkat režimu na lanovkách, ve frontách, půjčoven, včetně drobných občerstvení a hospůdek, které na sjezdovkách jsou," citovala Havlíčka ČTK.

Povolit spuštění provozu středisek bude muset ministerstvo zdravotnictví a epidemiologové.