Ministerstvo obrany jako majitel hlučné střelnice a rozhořčení majitelé okolních pozemků a domů stojí proti sobě ve sporu v jehož středu se ocitla hradecká radnice. Podle sousedů střelnice prý magistrát nedostatečně hájí zájmy své i svých občanů a zbytečně ustupuje neoprávněným požadavkům ministerstva. To už před třemi lety zakázalo jakýkoliv rozvoj v nejbližším okolí střelnice, letos pak svoje požadavky ještě výrazně rozšířilo. Jako své zájmové území, ve kterém se nemá stavět, teď označuje plochu skoro stejně velkou, jako je celé centrum Hradce Králové.

„Odbor hlavního architekta měl s ministerstvem jednat poslední tři roky. Místo toho ale docílil jen znásobení požadavku ministerstva,“ vyčítal vedení města zástupce vlastníků zablokovaných pozemků Roman Dunda. Pokud by se ministerstvo a magistrát nedohodly, rozhodnout by měla vláda, která by posuzovala oprávněnost požadavku ministerstva. „Na tom by nebylo nic zvláštního, každý by měl hájit své oprávněné zájmy. Místo toho radnice jen ustupuje a tvrdí nám, že se s tím nedá nic dělat,“ stěžoval si Dunda před zastupitely s tím, že pokud město posvětí jednání ministerstva, můžou přijít hromadné žaloby vlastníků pozemků o náhradu škod. Podle něj by mohlo jít až o stovky milionů korun.

Ministerstvo obrany tvrdí, že od radnice dostalo informaci, že výstavba ve městě může jít jinými směry než je Malšova Lhota. A sama radnice se podle všeho výstavby v této lokalitě opravdu vzdala. „Návrh územního plánu s ní zatím nepočítá,“ potvrdila Deníku mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová. Část zastupitelů sice souhlasí s tím, že by se v lokalitě mělo stavět. Jakýkoliv spor s ministerstvem ale podle nich může zdržet přijetí nového územního plánu. Řešit by to proto chtěli až v budoucnu.

Střelnice má více problémů

Případné přemístění střelnice by neznamenalo automatickou zástavbu v celém okolí. Některé strany ji chtějí regulovat tak, aby zůstal zachován dostatek zeleně. Vrátilo by ale možnost rozhodnout z ministerstva zpátky na magistrát.

Samotná střelnice je problematická z více důvodů. Podle Dundy je totiž provozována v rozporu s povolením. V tom souhlasí i opoziční Piráti. Těm se nelíbí, že ministerstvo omezuje stávající i budoucí vlastníky v tom, co smějí nebo nesmějí dělat na svých vlastních pozemcích. „Je to absurdní, protože ty podmínky jsou stanoveny protizákonně a navíc je to celé kvůli střelnici, která funguje v rozporu s povolením,“ řekl Deníku zastupitel Aleš Dohnal. Podle něj i podle Dundy střelnice dlouhodobě porušuje hlukové limity. Protože jde o armádní střelnici, samo město ji zakázat nemůže. A nemůže to udělat ani krajský hygienik. Rozhodnout by musel vojenský hygienik.

Město už řeší možný přesun střelnice

Řešení, které by vyřešilo většinu problémů spojených s hlučnou střelnicí, je na místě. A pracuje na něm už i odbor hlavního architekta (OHA) na hradeckém magistrátu. „Ideální řešení by bylo najít nové místo, kde by se střelnice mohla postavit a kde by tolik nerušila lidi v okolí. Šla by někde více zahloubit do země, postavit protihlukové stěny a natočit ji takovým směrem, aby se zvuk nešířil mezi lidi. OHA údajně takové místo v současné době hledá,“ řekl Deníku Dohnal. Vše by samozřejmě muselo být po dohodě se státem. „Zatím se hledají řešení, přičemž jednou z možností může být i přemístění střelnice do jiné lokality nebo například dobudování protihlukových opatření ministerstvem obrany,“ popsala oficiální postoj radnice Šmídová.