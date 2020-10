Bývalý primář pelhřimovské nemocnice nezapře, že je místní a mezi některými i oblíbený. Se všemi se ještě před budovou základní školy, kam jde volit, zdraví a s některými prohodí i pár slov. „Tak jsem ti to tam hodil,“ hlásí mu jeden z jeho známých.

Po několika zdravicích pokračuje k volební komisi. „Děkuji, že jste se na tuto práci dali i v téhle nelehké době,“ vyzdvihne hned zkraje jejím členům poklonu. Poté si převezme obálky, vydává se za plentu a poté k jedné ze dvou přichystaných uren.

Jestli do obálky vložil hlasovací lístek se sociálními demokraty, jejichž je členem, prozradit nechce. „To se neříká,“ směje se.

Předvídat nechce ani výsledek letošních voleb. „Vůbec nedokážu odhadnout, jak to dopadne. Záleží, kolik lidí k volbám tentokrát přijde a jestli ocení, co se tady za těch dvanáct let udělalo,“ přemítá Běhounek.

Právě nižší volební účast provází krajské volby dlouhodobě. „Třeba je to tím, že se lidem v krajích žije dobře a myslí si, že není potřeba tuto politiku nějak podporovat. Navíc nejsou vidět tolik jako sněmovní volby. Letos je to kvůli covidu znát ještě víc, protože chyběla kontaktní kampaň,“ zamýšlí se vysočinský hejtman.

Sám chodí k volbám pravidelně. „Nepamatuji si, že bych někdy vynechal. Myslím si, že když už člověk to právo má, tak by ho měl využívat. Hodně lidí na politiku nadává, ale volit nejde. A to je špatně,“ dodává Běhounek.