„Bylo to dojemné setkání a dokonce došlo i na tanec v kolečku. Jana byla vloni hlavní organizátorkou hodů a šlo vidět, jak moc je mezi mladými populární. Pro mne to bylo o to víc osobní, protože na uherskohradišťském oddělení ARO se o ni dlouhé měsíce starala i moje manželka a viděla, jaké pokroky postupně dělala. Do galerie jsem nakonec přidal i fotku z loňska, kdy ještě (Jana) létala v náručí kluků, snad vše dobře dopadne a za rok si na hody zase zatančí,“ sdělil na svém facebookovém profilu fotograf Radovan Chvíla, jenž dojemné momenty setkání krojovaných s Janou zachytil svým fotoaparátem.