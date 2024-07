Osobité kouzlo Hodové taneční zábavy v Čechovicích opět zafungovalo stoprocentně. Do areálu za sokolovnou v místní části Prostějova dorazilo okolo jednoho a půl tisíce návštěvníků. Ti se vlnili do rytmu songů regionální legendy - kapely Kontakt.

„Jít do Čechovic na hodovou je povinnost. Za ty roky, co tady kluci dělají, jsem vynechala snad jednou,“ konstatovala Lenka, žena středního věku.

„Výhodou zdejší akce je, že to mají výborně zorganizované. Prakticky na nic se nečeká a když už, tak stejně ve frontě potkáte samé známé lidi, tak to člověku ani nepřijde,“ usmíval se i Jaroslav z Prostějova.

Hodová zábava Čechovice, 26.7. 2024 | Video: Zdeněk Vysloužil

Členové místní Tělovýchovné jednoty Sokol, kteří akci pořádají, se snaží vyjít návštěvníkům vstříc. V nabídce vedle obligátního piva a kofoly nechybělo ani značkové víno. Lidé si mohli dopřát také populární aperol a k dispozici byl rozmanitý výběr alko i nealko nápojů.

Postaráno bylo i o žaludky

Na rožních se točily voňavé vepřové kýty, v udírně se barvily do zlatova klobásy.

„Já mám sice cholesterol na hraně, ale od pondělí do čtvrtka dodržuji dietu a nepiju ani alkohol. Od pátku do neděle si ale rád dám, aby se to srovnalo. A dnes je přece pátek, ne?“ usmíval Jarin zvaný Démon a mlsně obhlížel kouřící udírny.

Hodové veselí bude v Čechovicích pokračovat po celý víkend. „Letos hodový víkend vyvrcholí charitativním koncertem. Zahrají kapely Kepler 22 a Putyk Rock Acoustic. Celý výtěžek poputuje na konto těžce zraněného Honzu Koneviče. Budou i makrely,“ uzavřel jeden z organizátorů Pavel Šťastný.