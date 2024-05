/VIDEO/ Dlouhé čekání na gól, napětí a nakonec euforie - tak se dá shrnout nedělní večer na náměstích českých měst, kde tisíce fanoušků sledovaly finálový zápas mistrovství světa v ledním hokeji mezi Českem a Švýcarskem. V čase 49:13 explodovala většina veřejných prostranství radostí, právě tehdy totiž David Pastrňák vstřelil první gól zápasu. Rozhodl tak o tom, že Česko po čtrnácti letech znovu slaví titul světových šampionů.

Takto se fandilo během finále mistrovství světa v hokeji na Staroměstské náměstí v Praze | Foto: Deník/Radek Cihla

Fanouškovským centrem českého hokeje se již tradičně stalo Staroměstské náměstí, kde finálový zápas mistrovství světa mezi Českem a Švýcarskem sledovaly tisíce lidí. Oslavy českých gólů a následně i zisku světového titulu se však v neděli večer ozývaly prakticky ve všech pražských čtvrtích.

Po odehrání 49 minut zápasu explodovalo Staroměstské náměstí radostí. To se trefila největší hvězda českého výběru David Pastrňák. Zaplněné náměstí skandovalo „Češi, Češi“ a ozýval se bouřlivý potlesk. Lidé fandili i z oken domů a v restauracích kolem náměstí. Znovu se křičelo po druhém gólu českého týmu krátce před koncem utkání. A nakonec propukla zlatá euforie.

Čeští fanoušci na Staroměstském náměstí v Praze:

Zdroj: Martin Nič

Bez nadsázky tisíce lidí se v neděli večer sešly také na Zelném trhu v Brně. Atmosféra na místě byla podle přítomných fantastická, celé náměstí fandilo českým hokejistům a prožívalo každou minutu napínavého duelu. Sledování zápasu pod širým nebem ostatně přálo i samo počasí.

Čeští fanoušci na Zelném trhu v Brně:

Zdroj: Deník/Sabir Agalarov

Prosebné pohledy vysílané směrem k plátnu, tak to po většinu nedělního večera vypadalo v Ostravě na Masarykově náměstí, kde se sešly mraky fanoušků. Jejich přání a dokonce i modlitby byly vyslyšeny až ve třetí třetině zápasu.

Pastrňák vystřelil druhé Nagano! Čeští hokejisté jsou mistry světa

Na spoustě lidí tak byla většinu plichtového hracího času znát únava. To se však změnilo po první české brance, kdy všichni ožili.

„Češi! Kdo neskáče, není Čech! Ještě jeden! Dáme, góla, dáme!“ burácelo celým náměstím, kde podniky ponechávaly dlouho otevřeno, aby uspokojovaly hlad a především žízeň hokejových fanoušků. Na posledních pět minut moderátoři vyzvali k fandění ve stoje. „Jste připraveni na zlato? Šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna!“ hecoval moderátor publikum, které si mohlo vykřičet hlasivky, skákalo, mávalo vlajkami a na scéně se objevila i pyrotechnika.

Čeští fanoušci na Masarykově náměstí v Ostravě:

Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Napětí se dalo ve stejnou dobu krájet i na olomouckém Horním náměstí, kde finále mistrovství světa sledovaly davy. Čekání na první gól zápasu bylo zkrátka dlouhé a nervydrásající. Při první šanci Čechů to zahučelo. A o desítky minut později to konečně přišlo… V čase 49:13 se David Pastrňák opřel do nahrávky a rána jako z děla přiblížila Čechům mistrovský titul. Nastala euforie.

Čeští fanoušci na Horním náměstí v Olomouci:

Zdroj: Tauberová Daniela

Fandění českým hokejistům se v neděli večer zdaleka neomezovalo na náměstí či parky největších tuzemských měst. Živo bylo i v Trutnově, Havlíčkově Brodě či Českém Krumlově. Jak to nejen v těchto městech vypadalo, se můžete podívat do obsáhlé galerie Deníku.