Projekt má komplikovat třeba jednání o budoucím provozovateli sportoviště. „Brno stále nenašlo společnou řeč s majitelem Komety Liborem Zábranským o tom, kdo a jak bude halu provozovat. Navíc by bylo vhodné, aby objekt stál dříve a otestoval ho ostrý provoz. Tak brzy ale hala stát nebude,“ potvrdil Rovnosti zdroj blízký brněnskému magistrátu, který si nepřál uvést své jméno. Redakce jej zná.

Ředitel Brněnských komunikací Luděk Borový, který má projekt na starosti, prodlužování stavby odmítl. „Intenzivně pracujeme na všech úkolech, kterými jsme byli pověřeni, abychom dodrželi dané termíny a hala byla skutečně připravená na mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2024,“ reagoval.

Multifunkční hala



- kde: za pavilonem Z brněnského výstaviště



- kdy: do roku 2024



- proč: kvůli spolupořádání mistrovství světa v ledním hokeji



- zjištění Rovnosti: komplikace při jednání o provozovateli, zpoždění přípravy stavby

Možné komplikace však připustil. „Teď ale pochopitelně nemá smysl o nich diskutovat a ani není možné je předjímat,“ konstatoval.

O provozovateli haly zatím představitelé města jednají. „Bavíme se o různých možnostech, zatím jsme nic nerozhodli. Jednáme o tom, zda bude provozovatelem město, některá městská akciová společnost, nebo zřídíme úplně nový subjekt, v jehož vedení by byl také Libor Zábranský, což mi dává smysl,“ řekl náměstek primátorky pro investice Robert Kerndl. Přímo nevyloučil ani možnost, že by halu provozovala přímo hokejová Kometa.

Redakce oslovila i majitele klubu Libora Zábranského. Do uzávěrky se nevyjádřil.

Možnost, že Brno o spolupořadatelství mezinárodní hokejové události může přijít, se fanouškům nelíbí. „Určitě bude lepší mít mistrovství světa v Brně. Měl bych to blíž a také by ve městě byla lepší atmosféra, protože jsou tady lepší fanoušci. I stadion by byl větší než v Ostravě,“ komentoval situaci třeba milovník hokeje Lukáš Osička.