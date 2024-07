Jubilejní 25. ročník se nesl ve slavnostním rázu. „Je to nádherné a úctyhodné jubileum, které letos tato akce oslaví. Pětadvacet let pořádání a konání Selských slavností je v místních podmínkách skvělá vizitka a počin. Zároveň je to také závazek, výzva a poslání tuto tradici udržovat a rozvíjet. Za ty roky se ze Selských slavností stala krásná velkolepá akce, která se právem řadí mezi nejvýznamnější regionální festivaly konané pod širým nebem. Její pořadatelský koncept je pestrou kulturní přehlídkou toho, co ještě v současnosti může tradiční lidová kultura nabídnout, a to doslova v celé své kráse a s citlivým odkazem na historii," cení si Jan Jílek, starosta obce Jankov, pod který Holašovice patří.

Už před mnoha lety objevili krásu slavností manželé Němečkovi z Českých Budějovic. „Pokud nám to vyjde, vždycky sem zajedeme. Letos jsme do Holašovic vzali i přátele, kteří k nám přijeli na návštěvu z Příbrami. Trochu se vlastně chlubíme," smála se Anna Němečková. „Je to tu nádherné, až na to horko," kývala hlavou Kristýna Pletková. O tom, že ji slavnosti oslovily, svědčí i nákupy u stánkařů. Mezi dvěma stovkami prodejců si vybrala keramiku, jako dárek koupila několik náramků a u prodejce květin měla ve stínu pod pultem schované trvalky na zahradu. „A vůbec nepočítám, co všechno jsme tu ochutnali, večeřet dnes asi už nebudeme," odtušila v sobotu odpoledne.

Slavnosti nejsou jen příležitostí k nákupu netradičního zboží a ochutnání něčeho na zub. Jsou pořádány v duchu staročeského lidového venkovského jarmarku a jeho součástí jsou ukázky lidových řemesel. Při práci mohli návštěvníci sledovat například kováře, přadlenu, košíkáře, hrnčíře a mnoho dalších, leckde si mohli i vyzkoušet, co jejich práce obnáší.