Ve drama se šťastným koncem se změnil nedělní převoz těhotné ženy do porodnice. Na Sušicku se totiž holčička rozhodla nečekat, až maminka dorazí do nemocnice, a přišla na svět přímo v sanitce. Vše dobře dopadlo, maminka i s miminkem jsou v pořádku v Klatovské nemocnici.

Vše začalo výzvou k výjezdu zdravotnických záchranářů k porodu. Jak uvedl krajský mluvčí zdravotnické záchranné služby Lukáš Uherek, na místo hned vyrazila výjezdová skupina s lékařem a záchranáři. Po vyšetření maminky vše nasvědčovalo tomu, že miminko sice přijde na svět ještě týž den, ale pro dojetí do porodnice je ještě dost času.

„Jak už tomu bývá, situace se trochu změnila. Byl zahájen transport do porodnice, miminko však na svět chtělo rychleji a do porodnice se mu rozhodně čekat nechtělo. Během jízdy maminka měla kontrakce ve stále kratších intervalech a dítko tak všem přítomným dalo najevo, že už chce koukat na svět spolu s mámou. U jedné z obcí na Sušicku ve směru porodnice nebylo na co čekat a o příchod nového života se naše posádky musely postarat přímo v sanitním voze,“ popsal Uherek. Dodal, že během několika málo minut po zastavení sanitky přišlo na svět krásné a zdravé miminko.

I s maminkou, která vše zvládla na jedničku, bylo převezeno do Klatovské nemocnice. „Matka i její dcera jsou v pořádku,“ informoval mluvčí Nemocnic Plzeňského kraje, pod něž spadá i zařízení v Klatovech, Jiří Kokoška, jenž ocenil práci lékaře záchranné služby. „Doufáme, že bude jednou v příběhu maminka malému dítku popisovat, kde se narodilo, a věříme, že se tento originální den uhnízdil v její paměti jako den plný radosti a štěstí, stejně jako našim výjezdovým skupinám,“ uzavřel Uherek.