Z Holešova se stává bonbónová velmoc. Nestlé aktuálně dokončuje modernizaci a rozšíření holešovské továrny Sfinx za více než 1,2 miliardy korun. Umožní navýšení výroby ikonických bonbónů Bon Pari, Hašlerek či Jojo bonbónů až o polovinu současné roční produkce na zhruba 29 500 tun. Rozšíření výroby přinese také nové pracovní pozice.

Nestlé závod Sfinx v Holešově, říjen 2023 | Video: Dominik Pohludka

„Díky investici přes 1,2 miliardy korun bude Sfinx od roku 2024 jedinou továrnou Nestlé, která v Evropě vyrábí bonbóny. Stává se tak bonbónovou velmocí na světové úrovni, která vyváží sladké pochoutky do tří světadílů,“ řekla ředitelka závodu Sfinx Nina Križanová. Z holešovské továrny míří bonbóny nejen do obchodů v tuzemsku, ale i kupříkladu do Spojeného království, Austrálie, Taiwanu či Spojených arabských emirátů.

Modernizace rozšířila továrnu o dvojpodlažní výrobní halu a sklad hotových výrobků o celkové výměře 9 000 m2. Továrna je také díky modernizaci schopna vyrábět větší počet barev a příchutí bonbónů najednou.

OBRAZEM: Opravdový skvost. Obří tatranka stanovila nový český rekord

A o které bonbony je u Čechů největší zájem?

„Z dlouhodobého hlediska se hlavní trendy nemění. Stále nejoblíbenější a zároveň nejrychleji rostoucí je kategorie želé bonbonů, kde má největší podíl značka Jojo. V rámci této kategorie ale vidíme rostoucí trend kyselých želé bonbónů. Nejprodávanější jsou právě Kyselé žížalky, které dokonce předběhly i ikonické gumové medvídky. Proto jsme se rozhodli letos rozšířit portfolio o kyselou novinku s názvem Jojo Kaktusáci,“ prozradila brand manažerka Nestlé pro bonbóny Anna Růžičková.

Dlouholetá tradice

Výroba v holešovské továrně započala v roce 1955 s Hašlerkami a v roce 1968 s bonbóny Slavia, poté se přidaly Bon Pari a od roku 2004 také zmíněné Jojo Žížalky nebo gumoví medvídci.

Gumoví medvídci budoucnosti? Mohli by být z kapra, domnívají se čeští vědci

„Češi milují sladké a nepřekvapí ani informace, že dlouhodobě jsou podle statistik mezi největšími oblíbenci právě želé bonbóny. Sfinx proto vyrobí ročně až 10 678 tun želé, což je více než polovina celkového objemu výroby k roku 2023,“ dodala mluvčí Nestlé Tereza Skrbková.

Na předních příčkách se také drží růžovo-bílí Marshmallows s ročním objemem 1 358 tun.