„Severně od centra Prahy na levém břehu Vltavy za Letenskými sadami byly Holešovice po dlouhou dobu považovány za chmurnou čtvrť s malou nabídkou pro místní, natož návštěvníky,“ začíná kapitola článku prestižního britského média. Podle autora tohoto netradičního průvodce jsou Holešovice čtvrtí, díky níž se dostanou turisté české metropoli „opravdu pod kůži“.

Autor textu Paul Sullivan zmiňuje, že působivé oživení Holešovic v posledním desetiletí je z velké části zásluhou kreativních podnikatelů, kteří využili tehdejších nízkých nájmů v bytových domech a bývalých továrnách k vytvoření živé infrastruktury galerií, obchodů, kaváren, klubů a barů.

„Přestože nejsou tak pohledné jako Staré Město nebo Malá Strana nad řekou, zajímavé jsou Holešovice směsí průmyslových budov, činžovních domů z 19. a začátku 20. století (s některými krásnými secesními bloky) a občasnými komunistickými monstrami i říčními meandry. A je tu spousta kulturních zážitků,“ pokračuje The Guardian v popisu.

Centrum DOX pomohlo zviditelnit tuto čtvrť

Mezi zásadní místa, které je potřeba v Holešovicích vidět a kde se dá trávit volný čas, zařadil britský list Národní technické muzeum („plné letadel, vlaků a automobilů“), Veletržní palác, kde sídlí Národní galerie Praha („ale nabízí také hodně současného umění“), nebo Centrum současného umění DOX („které pomohlo v době otevření v roce 2008 zviditelnit tuto čtvrť a stále pořádá skvělé výstavy uvnitř bývalého výrobního komplexu“).

The Guardian zaujala také Pražská tržnice na Bubenském nábřeží hlavně kvůli tamní divadelní a cirkusové scéně Jatka78 a Trafo Gallery i populární kino s barem Bio Oko. Letná zase láká turisty krásným výhledem na Prahu a pivními zahrádkami, odpočinek v zeleni zajistí i nedaleká Stromovka.

Malá, ale pulzující Veverkova ulice

„Malá, ale pulzující Veverkova ulice se stala malým centrem pro nakupující díky několika obchůdkům v těsné blízkosti,“ zve novinář Sullivan například do Garage store, tedy obchodu s vinyly, vintage hifi a teniskami. Rájem „hipstrů“ je i sousední butik Jakoby, kde návrhářka Kristýna Javůrková ve spolupráci s dalšími značkami nabízí nadčasovou módu z přírodních a recyklovatelných materiálů. Guardianu se líbí také obchod architektky a designérky Heleny Dařbujánové.

Co se týče jídla a pití, mnohé místní znalce nepřekvapí, že se do britského průvodce dostaly podniky jako Café Letka, Bistro 8 – kde jinde než ve Veverkově ulici, Vnitroblock, Bar Cobra, SaSazu či Cross Club nedaleko stanice metra Nádraží Holešovice. V nabídce ubytování The Guardian doporučuje Mama Shelter Prague, který se nachází v brutalistické budově Parkhotelu z roku 1967.

Památkově chráněná budova, která se nedávno proměnila hlavně uvnitř zásluhou slavného francouzského designéra Philippa Starcka, bude pravděpodobně tím zmiňovaným „komunistickým monstrem“. Takové jsou tedy Holešovice podle britského deníku. Souhlasíte?