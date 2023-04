„Holubi agresivním trusem znečišťují okapy, okenní římsy, balkóny, fasády domů, chodníky, ale i sochy a jiné kulturní památky. A zde je pak třeba přistupovat k čištění velmi šetrně, protože poškození památky by přineslo obrovské škody na kulturním dědictví,“ sdělil Lukáš Rom ze společnosti Kärcher. Holubi představují i zdravotní riziko, zvláště pro alergiky.

Městská populace holubů se odvíjí především od možností hnízdění v konkrétní lokalitě a na nabídce potravy. Ptáci vyhledávají například také výtahové šachty na sídlištích, balkony a všechny nezabezpečené prostory. Liberec aktuálně nemá monitoring, který by mapoval počet a stav holubů. V okamžiku, kdy by Krajská hygienická stanice Libereckého kraje vydala rozhodnutí o šíření nemocí v holubí populaci, muselo by město přistoupit k řešení.

„Obyvatele preventivně a edukativně upozorňujeme, že je možné si pořídit vletové otvory nebo sítě na parapety. Tímto máme opatřeny historické a památkové objekty ve správě města,“ nastínila aktuální situaci mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová.

Radnice v minulosti nasadila sokoly

V minulosti v boji proti přemnoženým holubům nasadila radnice přirozenou metodu. Domluvila se na spolupráci se sokolníkem a začala využívat speciálně vycvičené dravé ptáky, kteří měli za úkol plašit a vyhánět holuby z centra města a sídliště Dobiášova.

V městě pod Ještědem platí vyhláška o znečišťování veřejného prostoru, nad jejím dodržováním dohlíží Městská policie Liberec. Jednou z forem znečištění představují i potravinové drobky, kterými někteří krmí holuby. „Výše pokuty je stanovena až do částky deset tisíc korun,“ dodala mluvčí liberecké městské policie Daniela Bušková.