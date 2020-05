Hon na pražské knihovny se po znovuotevření nekonal

Na začátku května je centrum Prahy pořád dost vylidněné. Restaurace a bistra kolem Staroměstského náměstí se stále snaží nabízet jídlo a pivo přes výdejní okénka. U většiny z nich však není ani náznak fronty. Prodavač v obchůdku s trdelníkem jen smutně hledí někam do dáli a možná vyhlíží nepřítomné turisty. Přesto se život do středu města vrací, byť zatím velmi pozvolně. Díky postupnému uvolňování vládních restrikcí proti šíření koronaviru v pondělí po nucené měsíc a půl trvající pauze zavítali první návštěvníci do sídla Národní knihovny (NK) v Klementinu.

Národní knihovna v pražském Klementinu. | Foto: DENÍK/ Ivan Babej