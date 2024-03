Hokejistům mužského týmu Horácké Slavie skončila o víkendu sezona, nyní se dohrávají poslední zápasy mládeže. Pak se stadion uzavře, čeká ho rozsáhlá rekonstrukce za půl miliardy korun a hráči se na něj vrátí až počátkem roku 2026. „Ta rekonstrukce je zajímavá, těším se na ni. Ale nikde na vizualizacích jsem neviděl, že by pak na střeše byly fotovoltaické panely,“ zamyslel se Ladislav Janáček.

Dlouholetý fanoušek Horácké Slavie si myslí, že právě střecha zimního stadionu by byla pro tento účel ideální. „Pořád se nám cpe horem dolem zelená energie a tady leží ladem obrovská plocha. Přitom se pro panely zabírají louky a hlavně pole, kde by se dalo něco pěstovat. Tohle mi fakt hlava nebere,“ podotkl muž, který na stadion zavítá prakticky na každý hokejový zápas.

Fotovoltaické elektrárny jsou v poslední době skutečně velmi populární, lidé si je čím dál více umísťují i na rodinné domy. Třebíčská radnice navíc před několika týdny představila projekt, v němž instalaci panelů prosazuje na svých budovách. Zimní stadion, který také patří městu, v jejich výčtu ale nefiguruje.

Projekt se soustředí zejména na střechy škol. Nejdříve by se panely měly objevit na základní škole Kpt. Jaroše a nedaleké mateřské škole Duha. Panely bude provozovat soukromá společnost. „Zatím je ale vše teprve v přípravě. My jako město pronajmeme střechy na našich budovách. Pak se uzavře smlouva ještě mezi organizacemi, tedy školami, a tou společností,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal

Město podle starosty požádalo ředitele svých příspěvkových organizací, aby vyčlenili kapacitu elektrické energie, kterou energetici umožní pustit do rozvodné sítě. Na základě toho pak bude možné jednat o pronájmu střech. Ne všude jsou ale střechy pro panely vhodné. „Těžko si je dokážu představit například na ZŠ TGM,“ podotkl Pacal s ohledem na budovu, která je typická svými sedlovými střechami.

Sama Třebíč chce fotovoltaiky umístit i na budovy kulturních domů Fórum a Pasáž. K provozování fotovoltaik musí mít statický posudek, který určí, kolik panelů na střechu může umístit. A to je kámen úrazu právě v případě zimního stadionu. „V souvislosti s chystanou revitalizací zimního stadionu se uvažovalo i o jeho střeše. Tam ale panely není možné umístit z důvodu statiky,“ doplnil starostu jeho zástupce Miloš Hrůza.

Podle Hrůzy zůstane technologie střešní konstrukce stejná i po rekonstrukci. „Na střeše dojde jen k úpravě krytiny, nosné prvky ale zůstanou. A když se pod střechu zavěšovala nová světelná kostka, dostala se střecha na limit své nosnosti,“ dodal Hrůza.

Aby se na střechu daly umístit fotovoltaické panely, bylo by nutné ji podle místostarosty Hrůzy pořádně vyztužit. „To je ale nereálné. A bez vyztužení na ni nelze nic dalšího dát. Rozhodně nikdo nebude riskovat to, co se na stadionu stalo v roce 1977,“ doplnil místostarosta s jasným poukazem na tragédii, kterou si mnozí Třebíčané dodnes velmi dobře pamatují.

Tehdy ještě nezakrytý stadion dostal po dlouhých létech příprav konečně střechu. Konstrukce však byla zcela novátorská, nikde nebyla odzkoušená. A tak se zřítila ještě dříve, než hokejisté stadion oficiálně převzali do užívání. Jenže tréninky se pod rozdělanou střechou už konaly. Na místě proto tenkrát zahynuli dva lidé – brusič bruslí Miroslav Böhm a nadějný šestnáctiletý hráč Štěpán Maruš.