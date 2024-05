Mezinárodní motocyklové závody 300 zatáček Gustava Havla se v Hořicích na Jičínsku jezdí od roku 1936 a místní jsou na věhlasný podnik patřičně hrdí. Tisíce fanoušků v květnu na jeden víkend ztrojnásobí počet obyvatel městečka a vytvoří jedinečnou atmosféru. Nejen pohonné hmoty do závodních strojů, ale i pivo tečou proudem.

Jedinečný přírodní závodní okruh je jako stvořený k nejtěžším závodům svého druhu v Evropě. K atraktivitě přispívá i trať částečně vedoucí samotným centrem města. Podél ní jsou k vidění improvizovaná divácká místa na svazích či na balkonech i střešních terasách domů a dokonce i lešení s místy pro početnou skupinu přátel i dokonalým servisem.

Scházíme se tady každý rok. Pronajmeme si část pozemku, postavíme lešení a vytvoříme zázemí pro kamarády. Přes víkend vypijeme pět sudů a prostřídá se tady okolo padesáti lidí. Každý tu má své místo. Já sem chodím patnáct let,“ říká Daniel Kunt z Hořic v zatáčce nedaleko od náměstí a levicí ukazuje směrem k pokračování trati vedoucí zastavěným svahem severně od centra.

„Tady se tomu říká lešení u schodů, další parta je támhle nahoře u vodojemu a několik jich je dál po trati,“ vysvětluje.

Hlavním městem motocyklového sportu

Podle starosty Martina Poura jsou závody prezentací Hořic v celé republice i v Evropě a o závodním víkendu je město hlavním městem motocyklového sportu. Zájem příznivců motorismu je i ekonomickým přínosem pro region.

„Nemáme to spočítané, ale myslím si, že jde o zajímavé peníze. Ubytovací kapacity od Lázní Bělohradu až po Milovice jsou plně obsazené, na své si přijdou i obchodníci a živnostníci. Ekonomický přínos to má, ale jestli jde o miliony, nebo statisíce, to si netroufnu ani odhadnout. Je to však i zátěž, protože je tady najednou trojnásobek lidí, než je počet obyvatel. Jsme osmitisícové město, které lidé znají díky trubičkám, sochám a motorkám,“ konstatuje Pour.

Jiří Frýda z Nového Bydžova na Hradecku jezdí do Hořic se stánkem se zmrzlinou pravidelně již deset let. I on potvrzuje, že hořické závody jsou atraktivní i pro obchodníky. A také, že pivo k závodům patří a dokonce ovlivňuje i jeho úspěch.

„Fanoušci motorek jsou jiní v tom, že v sobotu většinou dost pijí pivo a prodeje jsou slabší, ale v neděli už mnoho z nich nemůže pít, takže si moje produkty dávají jako alternativu. Letos je to horší kvůli počasí. Zmrzlině zima a déšť nepřeje. Ale když je hezky, je to solidní výdělek. Zatáčky patří k top štacím, podobné je to při autokrosových závodech v Nové Pace, což platí i o tom pivu,“ usmívá se provozovatel Zmrzliny u indiána.

Dlouhodobé přípravy na závod

Závody pořádá automotoklub AMK Hořice, který při přípravě a organizaci podniku spolupracuje s radnicí již desítky let.

„Přípravy probíhají týdny dopředu, ladíme součinnost všech složek, abychom zajistili hladký průběh zejména po stránce bezpečnosti a organizace dopravy. Obnáší to spoustu úkonů od posekání ploch, přes vytvoření bezpečnostních zón až po odstranění a znovuinstalování dopravních značek a mnoho dalšího. Závody jsou vyvrcholením tohoto úsilí,“ podotýká hořický starosta.

Předseda AMK Hořice a ředitel závodu 300 zatáček Gustava Havla Tomáš Jenčovský doplňuje, že pořadatelé začínají další ročník připravovat již na podzim předchozího roku.

„Na formálních záležitostech jako jsou různá povolení a podobně pracujeme někdy od října, samotné přípravy trati letos začaly v polovině dubna. Bezpečnostní bariéry jsme začaly stavět více než měsíc před závodem.“

Letošní ročník přinese novinky

Fanoušci mohou závody sledovat i na internetu. Letošní novinkou je propojení časoměřičské skupiny se streamem, který běží na YouTube kanále. Diváci tak mají během přenosu k dispozici aktuální časy závodníků.

„Novinkou je i aplikace, kterou si diváci mohou stáhnout do telefonu a zprostředkovává výsledky tréninků a závodů, případně informace o zdržení. I lidé mimo trať tak vědí, co se na okruhu děje. Snažíme se jít s dobou a závod celkově digitalizujeme, takže i jezdci se přihlašují prostřednictvím online formuláře,“ dodává šéf slavného závodu.

Přestože se mezi místními najdou kritici „zatáček“, kterým vadí hluk nebo chování některých diváků, rychlá anketa v ulicích města vyzněla kladně.

„Zatáčky patří k Hořicím, stejně jako trubičky nebo naše gothardská pouť. Fandím tomu. Jako mladá jsem na závody chodila, ale teď už ne,“ říká u rodného domu skladatele a kapelníka Jaroslava Maliny Jana Kozáková, která podle svých slov v Hořicích žije téměř padesát let.