/FOTOGALERIE/ Na Horním náměstí v Olomouci se možná po letech budou znovu měnit lampy veřejného osvětlení.

Necelých pět let stará katalogová svítidla Philips Urban Star, za která město zaplatilo přibližně dva miliony korun, by mohly nahradit lampy přezdívané jako „plácačky“. Ty byly součástí původního návrhu na podobu náměstí z roku 1995.

Svítidla však budou mít nový výkonný LED zdroj a další technické úpravy, díky kterým by se měla intenzita osvětlení až zdvojnásobit.

Soudní spor ohledně výměny osvětlení na Horním náměstí v Olomouci a možným porušením autorských práv se mezi městem a architektem Janem Šépkou vlekl několik let.

Případem se v poslední době zabýval také olomoucký Vrchní soud, v současné době je řízení u soudu přerušeno. Důvodem je to, že město Olomouc uzavřelo s architektem Janem Šépkou mimosoudní dohodu.

„Dohodli jsme se, že se objedná prototyp nového svítidla. Ten vychází z lamp, které byly lidově nazývány jako ´plácačky´. Modernizovaný prototyp by měl být představený v průběhu letošního roku. Rada města pak zváží, zda se lampy na Horním náměstí budou znovu měnit. Pokud by k tomu došlo, je možné dosavadní svítidla použít kdekoli ve městě. Jsou necelých pět let stará a stále jsou po technické stránce kvalitní,“ sdělil investiční náměstek primátora Martin Major.

Světla nepřibylo

Architekt Jan Šépka, který je autorem podoby Horního náměstí, potvrdil, že soudní spor je v tuto chvíli zastavený.

„Jsem velmi rád, že došlo k mimosoudní dohodě a už jsme schopni spolu komunikovat o podobě nového osvětlení. Návrh lamp pochází ještě z roku 1995. Prototyp byl vyrobený o pět let později, kdy zdrojem byly výbojky. Od roku 2000 jsme samozřejmě mnohem dál co se týká vývoje techniky. Nyní bude zdrojem výkonný LED reflektor, lampy budou mít další technické i estetické úpravy,“ sdělil Jan Šépka s tím, že v loňském roce jednal o podobě nových svítidel s městem a památkáři hned několikrát.

Památkáři podle něj požadovali například úpravu tzv. odrazového širmu („plácačky“).

„Širm jsme o třetinu zmenšili, což památkáři oceňují. Testy prokázaly, že i po této úpravě lampa vydává světlo daleko před sebe a že díky tomu z náměstí úplně zmizí temná a tzv. hluchá místa. Nejdříve vytvoříme prototyp lampy, na něm si všechny parametry ověříme. Nechceme to uspěchat. Až poté, co se osvědčí prototyp, by došlo k výrobě a následné instalaci třiatřiceti nových lamp na náměstí,“ popsal plány Jan Šépka.

Modernizované „plácačky“ se zmenšeným širmem a novým světelným zdrojem by měly být ve srovnání se současným osvětlením Horního náměstí dvojnásobně výkonné.

„Měření prokázala, že po výměně osvětlení v září 2014 nedošlo na Horním náměstí k žádnému navýšení intenzity světla. Atypické svítidlo vybavené menším širmem má podle našich výpočtů a simulací dvojnásobnou intenzitu osvětlení. Lidé zároveň nemusejí mít obavy z toho, že jim nové lampy při procházce náměstím budou nepříjemně svítit do obličeje,“ ujistil architekt.

Chytré svícení

Nové osvětlení bude vybaveno také tzv. chytrým svícením. Součástí mají být čidla, která „plácačky“ rozsvítí podle ročního období a aktuální doby stmívání.

Lampy by se nemusely automaticky spínat v nastavenou hodinu, ale až ve chvíli, kdy se skutečně setmí a na náměstí bude málo světla.

„Díky tomu by se zbytečně neplýtvalo energií. Stejně tak třeba v časných ranních hodinách, kdy není potřeba svítit v centru města tak intenzivně, by bylo možné nové lampy podle potřeby zase jednoduše ‚stmívat‘. Uvažujeme také o tom, že některá svítidla by měla nabíječky pro mobilní telefony a laptopy,“ popsal technické možnosti moderních svítidel Jan Šépka s tím, že prototyp by měl být hotový do konce září.

Výměna z katalogu za 2 miliony

Původní lampy Thorn přezdívané mezi Olomoučany jako „sirky“ byly na Horním náměstí od roku 2000 až do poloviny září 2014, kdy je město nechalo nahradit novými katalogovými svítidly Philips Urban Star.

Výměna osvětlení tehdy přišla na dva miliony korun. Podle náměstka Martina Majora byly čtrnáct let staré lampy ve velmi špatném stavu.

„Nevyhovovaly z důvodů bezpečnostních ani ekonomických. V důsledku postupující koroze došlo k narušení statiky jednotlivých svítidel ve spodní části stožáru. Hrozilo zřícení, proto byly již v minulosti čtyři stožáry demontovány. Lampy nebylo možné nahradit, neboť jejich výroba byla ukončena,“ vzpomněl Martin Major.

Výměna za nové katalogové osvětlení Philips Urban Star podle něj proběhla na základě stavebního povolení a potřebných právních podkladů. Investiční náměstek Martin Major upozornil na to, že životnost veřejného osvětlení je omezena.

„I stávající světla mají omezenou životnost. Není možné uvažovat o tom, že osazený typ svítidel je třeba do budoucna respektovat jako neměnnou veličinu,“ dodal náměstek.

Kauza "lampy na Horním náměstí"



- 2000 – na Horním náměstí nainstalovány v rámci rekonstrukce náměstí lampy Thorn přezdívané „sirky“, na náměstí však bylo málo světla



- září 2014 – město nechalo lampy Thorn i přes nesouhlas architekta Jana Šépky (autor projektu na rekonstrukci Horního náměstí) vyměnit za katalogová pouliční světla Philips Urban Star, světla však na náměstí stejně nepřibylo



- Jan Šépka podal na město žalobu, protože podle něj mělo neoprávněnou výměnou osvětlení narušit jeho autorská práva



- duben 2016 - Krajský soud v Olomouci rozhodl o tom, že město zasáhlo do autorských práv Jana Šépky, mělo mu zaplatit pokutu 100 tisíc korun, lampy však už město znovu měnit nemuselo

- Jan Šépka se odvolal k Vrchnímu soudu, později bylo projednávání sporu pozastaveno, protože mezi architektem a městem došlo k mimosoudní dohodě



- 2019 – bude vyroben a testován modernizovaný prototyp lamp lidově nazývaných „plácačky“, měly by mít ve srovnání s lampami Thorn dvojnásobný výkon