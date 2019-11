Dolní úsek lanovky z Pece pod Sněžkou do mezistanice Růžová hora zůstal v provozu. Z Růžové hory se turisté mohou na Sněžku vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru. Na hřebeny Krkonoš se turisté mhou dostat ještě kabinovou lanovkou z Janských Lázní na Černou horu, která je v listopadu v provozu vždy o víkendech.

Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Meteorologové uvedli, že vítr v Krkonoších by dnes měl dosahovat v nárazech rychlosti až kolem 90 kilometrů v hodině. Teplota by se v 1000 metrech nad mořem měla pohybovat kolem 11 stupňů Celsia.

Podle informací polské krkonošské horské služby bylo dnes ráno na Sněžce okolo tří stupňů Celsia, pocitová teplota byla těsně pod nulou. Sníh, kterého v polovině týdne na hřebenech hor napadlo až 30 centimetrů, po následném oteplení do dneška roztál.