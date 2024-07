„Krůček po krůčku, tváří ke stěně, jsme slézali tisíce metrů s tím, že se musíme soustředit na každý úder cepínů a zakopnutí mačky. I sebemenší zakolísaní by mělo fatální následky,“ popisuje Radoslav Groh, který ve stejném pohoří v roce 2018 zdolal osmitisícovku Nanga Parbat. Na kontě má i prvovýstupy v Himálaji, Peru a Patagonii .

Co znamená takový úspěch v horolezeckém světě?

Světová horolezecká veřejnost výstup bedlivě sledovala a podrobně o něm informovala. V Karákóramu se v posledních letech mnoho významných prvovýstupů nezdařilo, takže pro světový alpinismus se jedná o významnou událost.

Komplikace vás potkaly nejen při výstupu, ale už před začátkem. Co se přihodilo?

V začátcích expedice nám takříkajíc nešla karta. Na letišti nám ztratili zavazadlo. Nepovedlo se nám nikterak dobře aklimatizovat a všichni jsme si prošli zdravotními komplikacemi.

Bivakovali jste v malém stanu ukotveném na ledové stěně. To si umí málokdo představit, jak to musí být náročné a extrémní. Můžete to popsat?

Bivaky jsou pro mě nutné zlo. V málem stanu jsme byli tři, takže se jednalo o poměrně dost intimní sdílení. Zažil jsem ale i krušnější noci než ve stěně Muču Kiš.

Jak jste to měli s jídlem a pitím?

Lezeme čistě alpským stylem, což znamená, že si veškeré vybavení včetně jídla neseme na zádech. Snažíme se proto šetřit každý gram. Na žádné velké přejídání to tak není. U jídla se spoléháme především na lyofilizované pokrmy od krkonošského výrobce Adventure menu. Dostatečný přísun tekutin je ve vysokých nadmořských výškách klíčový. Jediný způsob, jak zde získat vodu, je rozvařením ledu a sněhu na plynovém vařiči. Musíme tak s sebou nést dostatek plynových bomb.

close info Zdroj: Radoslav Groh zoom_in

Jak dlouho jste se zdrželi na vrcholu?

Na vrcholu jsme pobyli jen nezbytně nutnou dobu pro filmování a zanesení GPS souřadnic. Čekala nás dlouhá cesta zpět. Měli jsem informace, že se má počasí zhoršit, proto jsme spěchali.

Byl sestup dramatický?

Vzhledem k velikosti stěny a nutnosti rychle se dostat dolů, jsme museli významnou část slézat sólo. Slaňovat by bylo časově neúnosné. Člověk tak krůček po krůčku, tváří ke stěně, slézal tisíce metrů s tím, že se musí soustředit na každý úder cepínů a zakopnutí mačky. I sebemenší zakolísaní by mělo fatální následky.

Jaké máte další plány?

Aktuálně se nejvíce těším na lezení u nás na písku.

S Jaroslavem Bánským jste členem Horské služby Krkonoše. Pomáhá vám taková horolezecká průprava při působení v Horské službě?

Určitě ano. Umět fungovat v horách za jakýchkoli podmínek a pod psychickým tlakem je jedním z předpokladů pro členy Horské služby.

V pohoří Karákóram jste byl už loni. Během expedice na Spantik jste zachránili s Pavlem Bémem českou horolezkyni Terezu Rudolfovou. Za tento čin jste získali ocenění fair play Českého olympijského výboru. Co se přihodilo?

Terezka během sjezdu exponovaného svahu uklouzla a zřítila se několik set metrů. Během pádu si kromě jiného způsobila poranění hlavy a zlomeninu dolní končetiny. Bylo ji tak třeba ošetřit a transportovat do bezpečí, kde ji mohl vyzvednout vrtulník pákistánské armády.