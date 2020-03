Lidé si užívali poslední standardní večer ve stravovacím zařízení před opatřením v rámci nouzového režimu, které ve čtvrtek vyhásila vláda České republiky. Od pátku už totiž všechny podniky mají mít od 20 hodin zavřeno.

Příliš horlivě si ovšem vykládala své zážitky z uplynulých dnů dvojice mužů, kteří dva týdny nazpět vyrazili do Itálie silně zasažené nebezpečným koronavirem.

Jejich diskuzi zaslechla v lokále jiná žena, která bez váhání přivolala policisty. Muži zákona záhy dorazili, během 15-20 minut se nasoukali do ochranných obleklů a v nich vkročili do podniku. Oba výtečníky odvedli ven, kde je prověřili.

"Vrátili jsme se minulý čtvrtek, takže jsme tu celý týden nebyli. Až teď zavolali kamarádi…a taková ostuda," glosoval poté situaci jeden z opovrhovaných. "Jsou daleko horší věci, které by měli hlídat. Ale není to pr… dneska," doplnil ho druhý na dotaz, do jaké míry ho zaskočilo nečekané setkání s policisty.

"Kdyby byly ještě dva dny navrch, tak jsme tam ani nejeli," krčili rameny a neopomenuli ani oznamovatelku večerní události: "Ona je taky nějak nemocná. Tak nemá chodit do hospody. Napráskala nás, tohle jsme nečekali."

Policisté je upozornili, že v takové situaci je nyní potřebná karanténa a že pánové měli kontaktovat krajskou hygienu. Muže zjištění notně překvapilo a prohlašovali, že dokud to nebude vyloženě nutné, testovat na nemoc Covid-19 se nenechají. "Já když jsem přijel, volal jsem doktora a říkal mi: Tak si měř teplotu. A jestli jseš v pohodě, tak nechoď," vysvětloval jeden z nich.

Přesto dostali doporučení, aby se následující den obrátili na Krajskou hygienickou stanici Královéhradeckého kraje.

"Po přijetí oznámení vyrazila na místo hlídka a současně jsme informovali krajskou hygienickou stanici. Hygienici si k tomu přijali vlastní opatření. Přítomní byli poučení a dál poskytujeme plnou součinnost s hygienickou stanicí," sdělila ke čtvrtečnímu pozdvižení policejní mluvčí Eva Prachařová.

Zhruba po hodině se policisté na místo nečekaně vrátili, aby ztotožnili všechny přítomné v zařízení pro případ dalších potřebných postupů.