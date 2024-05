Oblíbená komedie Zdeňka Trošky Slunce, seno, jahody letos slaví 40 let od své premiéry. Všichni, kteří se účastnili natáčení, tak vzpomínají a na povrch vyplouvají zážitky, o kterých fanoušci filmu mnohdy nemají ani tušení. Věděli jste například, že hercům šlo při natáčení o život? Tedy přesněji při cestě na natáčení. Přinášíme vám několik zajímavostí o snímku, které posbíral spisovatel a novinář Pavel Pechoušek.

Slunce, seno, jahody. První z trilogie oblíbených komedií režisér Zdeňka Trošky slaví letos 40 let od své premiéry | Foto: se svolením Pavla Pechouška

Podle vzpomínek filmového publicisty Jaroslava Spěváčka chybělo málo a Zdeněk Troška film Slunce, seno, jahody vůbec nedotočil. Produkce sehnala většině herců bydlení na hotelu v Horažďovicích, odkud je každé ráno vozil autobus na plac.

A právě jedna z ranních cest se změnila v drama. Jedna z posledních zatáček u Hoštic se jim málem stala osudnou. Autobus předjížděl auto, které zapomnělo odbočit na most a couvalo. Najednou se z protisměru vyřítil náklaďák.

Kameraman filmu Josef Hanuš při vyprávění s Jaroslavem Spěváčkem potvrdil, že stačil jen vykřiknout, aby se herci drželi, ale bylo pozdě. Utrhly se sedačky a všichni letěli dopředu. „Někteří herci byli potlučení, jiní pořezaní od skla. Petra Pyšová, která hrála Milunu, si z nehody odnesla velkou modřinu na oku, takže ten den ji kamera mohla snímat jen z nezraněné strany obličeje. Kameraman Josef Hanuš měl zlomené žebro, ale točil dál, aby v zápalu práce všichni na nehodu co nejdříve zapomněli,“ vzpomíná Spěváček.

Filmu se nevyhnul zásah cenzorů

Problémy ale neskončily ani po poslední klapce. Nestačilo, že cenzoři vyhodili ze scénáře bezmála čtvrt hodiny děje, mocní dali režisérovi najevo, že i tak urazil socialistickou vesnici a její obyvatele. Jiného názoru ale byli diváci. Film se stal hitem, a tak za pět let vedení Barrandova samo přišlo, aby natočil druhý díl. Na něj v létě 1989 zamířilo do kin rekordních čtyři a půl milionu lidí.

Zajímavé je také to, že studentský scénář z rodné vesnice ležel Zdeňku Troškovi doma v šuplíku. „Na barrandovské schůzi se tehdy začínající režisér rozčílil, že do našich kin míří laciné italské komedie a že takovou jednoduchou letní legraci bychom si uměli natočit sami. Tehdejší nadřízení ho vzali za slovo. A tak se v létě 1983 vydal do rodných jihočeských Hoštic,“ uvádí Spěváček.

Filmový štáb místo obvyklých třiceti lidí tvořila jen zhruba desítka filmařů. „První dva týdny navíc chyběla osvětlovací technika, a tak museli točit jen venku. Naštěstí tady byly místní babky, které svého Zdeňka znaly od dětství, takže nic nebylo problém,“ popisuje.

Umělecký maskér filmu Bobo Sobotka Spěváčkovi vyprávěl, že maskérnu měl štáb v hasičské zbrojnici, vodu si nosili v kýblu, ale lepší atmosféru prý na jiných natáčení nezažili. Lstí musel Troška do filmu propašovat Jiřinu Jiráskovou, která vadila tehdejším mocným. Do role učitelky obsadil Laďku Kozderkovou, která na poslední chvíli naoko onemocněla. Režisér pak navrhnul, aby její scény zaskočila právě Jirásková, která v nedalekých Malenicích trávila léto na chalupě.

Růžičková na vrcholu slávy

Na vrchol slávy přivedl Zdeněk Troška Helenu Růžičkovou. Neexistuje u nás slavnější družstevnice než její filmová Škopková. Hned od začátku natáčení místní babky vzaly herečku mezi sebe, protože se nechovala jako hvězda, ale jako kamarádka, která si s nimi povídala o háčkování nebo vaření.

Zdroj: se svolením Pavla Pechouška

Největší poklonu jí vysekl jeden z diváků po premiéře prvního dílu. Nevěřil jí, že se narodila v Praze a ne na venkově. „Nepovídejte, když vy tam šlápnete do toho hovna a otřete si tu nohu, to by žádná Pražanda nedokázala.“