Generacemi milovaná trilogie režiséra Zdeňka Trošky Slunce, seno, jahody letos slaví 40 let. Díky filmu se středem pozornosti stala i jihočeská vesnička Hoštice nedaleko Volyně. Zajímá vás, jak dnes slavná obec vypadá? Prohlédněte si galerii.

V sobotu 6. července 2024 čeká Hoštice velká sláva. Zamíří sem herci a fandové oblíbených komedií Zdeňka Trošky, aby zavzpomínali na atmosféru natáčení.

„Stane se tak u příležitosti 40. výročí od premiéry filmu Slunce, seno, jahody. Hoštice se doslova přes noc převléknou do podoby, jak je známe z filmu, aby opět přivítaly režiséra Zdeňka Trošku i herecké hvězdy Jaroslavu Kretschmerovou a Broňka Černého a autora hudby Karla Vágnera,“ zmiňuje za pořadatele Lenka Netušilová.

Návštěvníci se stanou součástí rodinného festivalu Slunce, seno 40, který slibuje nabitý program: besedu i autogramiádu s hlavními protagonisty filmu, ale také prohlídku Hoštic, živou hudbu a soutěže v duchu Slunce, seno. Vyvrcholením dne bude večerní promítání filmu.

Nepřehlédněte Do Hoštic se v sobotu 6. července dostanete jen se vstupenkou.

„Těší mě, že můžu po neuvěřitelných 40 letech od premiéry Slunce, seno, jahody pozvat všechny naše diváky a příznivce opět k nám do Hoštic. Hoštice jsou pro mě synonymem mého života. Nakonec už samotné hlášky, skeče a děj vychází z mého dětství, z toho, jak jsme žili, co bylo u nás v rodině i na vesnici běžné a co jsme prožívali,“ říká Zdeněk Troška, který v obci prožil své dětství a aktuálně je opět jejím občanem.

Den plný humoru a vzpomínek

Festival Slunce, seno 40 se uskuteční na statku v Hošticích. Hlavním centrem dění bude přímo JZD Hoštice, což už nyní slibuje jedinečný zážitek plný humoru, vzpomínek a neopakovatelně prožitého dne.