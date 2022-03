"Podle nařízení vlády jsme poskytli prostory ukrajinským uprchlíkům jako zařízení služeb pro ministerstvo vnitra, tak jako ostatní ubytovací zařízení v republice. Přijeli 6. března, jejich umístění zajišťovalo koordinační centrum v Hradci Králové," vysvětlil ředitel hotelu Janošík Stanislav Herman, jak se početná ukrajinská skupina dostala do Špindlerova Mlýna. Hotel musel zrušit rezervace a je podle rozhodnutí ministerstva vnitra uzavřen do odvolání. Slouží jen pro uprchlíky z Ukrajiny.

Dočasný azyl u nádraží. Lidé z Ukrajiny přebývají ve Wood Aréně v Ostravici

"Hotel jsme museli vyklidit a připravit ho pro uprchlíky. Lidé to pochopili, žádné problémy nebyly. Hosté, které jsme tady měli ubytované, se k tomu postavili dobře. Pochopili situaci. Bez problémů opustili hotel," popsal Herman, co se dělo po příjezdu vlny ukrajinských uprchlíků do Česka.

V hotelu Janošík mají běženci zajištěnou celodenní stravu, tedy snídani, oběd, večeře, děti svačiny. "Přijeli s kufříkem, několika taškami. Místní lidé pro ně vybrali oblečení. Jsou vděční, že se dostali do zařízení, které je slušně vybavené a mají dobré zázemí," uvedl ředitel.

Ukrajinci si podle něj hledají práci, chtějí dělat. "Je mezi nimi učitelka, která tady v hotelu učí malé i velké děti. S uprchlíky spolupracuje základní škola ve Špindlerově Mlýně, která jim nabídla školní pomůcky," dodal.

Hotel slouží jako zařízení služeb pro ministerstvo vnitra především pro jeho zaměstnance, hasiče, policisty, na ozdravné pobyty. Dovolenou si může objednat i běžná klientela. "Konečně byla pořádná zima, dva předchozí roky bylo zavřeno kvůli covidu. Je to další nezvyklá situace, ale musíme si s tím poradit," řekl ředitel Janošíka s tím, že se snaží poskytnout lidem, kteří uprchli před válkou, co nejlepší zázemí a pomoc.