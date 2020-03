Město počítá s investicí do modernizace ubytovacích kapacit a vybavení restaurace. Následně bude hledat provozovatele. „Hlavním motivem je záchrana této nemovitosti v centru města před osudem, který bychom si nikdo nepřáli,“ vysvětlil starosta města Stanislav Orság (ODS).

„Zároveň si myslíme, že vlastnit takový objekt v centru je ze strany města žádoucí. Ubytovacích kapacit je zde málo, restaurací také,“ dodal.

Rekonstrukce je potřeba, ne však zásadní

Podnikatel Milan Hroch začal Hotel M nabízet v loňském roce prostřednictvím realitních kanceláří. Vážnými zájemci byli podle vedení města provozovatelé různých ubytoven a sociálních zařízení ve Šternberku a okolí města. „Chtěli jsme zabránit tomu, abychom v centru města měli ubytovnu pro zahraniční dělníky případně pro sociálně slabé,“ popisoval starosta na posledním zasedání zastupitelstva.

Město se s vlastníkem dohodlo na kupní ceně ve výši 12 150 000 korun za budovu a dalších 100 tisíc korun, bez DPH, zaplatí za vnitřní vybavení. Hotel je podle odborníků po stavební stránce v dobrém stavu. Nezbytná investice se bude pohybovat v řádu jednotek milionů korun.

Opravy a modernizaci vyžadují zejména provoz kuchyně a restaurace, ale také 24 koupelen v jednotlivých pokojích, jež jsou ve stavu z devadesátých let minulého století. „Rekonstrukce je zapotřebí. Nebude však zásadní, abychom museli zasahovat do stavebních částí,“ sdělil starosta.

Chybí tady kvalitní ubytování a restaurace

Vedení města již provedlo „průzkum“ mezi provozovateli podobných zařízení ve Šternberku a okolí a čtyři podnikatelé projevili o pronájem hotelu s restaurací zájem. „Za předpokladu, že město opraví pokoje a nezbytné zařízení kuchyně,“ uvedl Orság,

Kupní smlouva by měla být podepsána v průběhu dubna. Hotel bude v provozu do začátku června, kdy se ve Šternberku uskuteční Mistrovství Evropy v závodech soudobých a historických automobilů do vrchu a provozovatel již má nasmlouvané zájezdy a další klientelu. „Následně bude hotel uzavřen a začne oprava. V mezidobí bychom vyhlásili záměr pronájmu zařízení, abychom našli budoucího provozovatele,“ popisoval starosta.

Záměr koupit hotel v historickém centru podpořili i opoziční zastupitelé. „Dáváme tomu zelenou. Máme radost. Chceme oživit náměstí, centrum města, kde chybí kvalitní ubytovací kapacity, stejně tak kvalitní restaurace,“ reagovala Iva Kráčmarová z uskupení Otevřená radnice Šternberk.

Podnikatel: Na Šternberk už nezbývá čas

Podle podnikatele Milana Hrocha poslední roky provozu spěly k tomu, že pro hotel, který koupil v roce 2006, bude muset najít nového majitele. Pořídil si gastronomické centrum v Šumperku a v roce 2012 se rodina stala novým majitelem dlouhodobě neudržovaného zámku v Sobotíně, kde vybudovala luxusní zámecký hotelový resort.

„Na hotel ve Šternberku už nezbývá čas. Vyžaduje opravu, některé části jsou už trochu za zenitem. Bohužel my už na to nemáme kapacity,“ uzavřel Milan Hroch, jenž podniká v oblasti nákupu a prodeje železničního materiálu.