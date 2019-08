„Hotel jsme zakoupili jako investici se záměrem ho zrekonstruovat tak, aby mu rekonstrukce pomohla a neuškodila. Nechceme dát hotelu jinou tvář, než měl doposud. Naopak, vybrali jsme architektonické řešení, které respektuje, že Domino je dominantou Mostu viditelnou široko daleko,“ sdělil jednatel společnosti OSPRO MB Svatopluk Čech.

Rekonstrukce začne během podzimu letošního roku, ale investor ještě nemá úplně jasno, kolik budou práce stát. „Nevíme, co nás během stavby třeba překvapí, ale jisté je, že půjde o miliony,“ dodal Čech.

V horizontu dvou let chce provozovat Domino jako hostel a jeho klientelou má být kdokoliv, kdo bude potřebovat v Mostě přespat za dostupnou cenu. Využívat by ho mohli například turisté či studenti, kteří chtějí za ubytování ušetřit. „Na recepci se dozvědí, že volné pokoje ještě jsou, zaplatí a dodrží ubytovací řád. Bude to jako v každém jiném hostelu nebo hotelu,“ uvedl jednatel.

Vlastnickou změnu doprovázely i smutné lidské příběhy a obavy části Mostečanů ze vzniku problémové ubytovny v bloku 5 pod nemocnicí, který koupil bývalý majitel hotelu Josef Smolík. Kvůli chystané rekonstrukci totiž muselo z Domina odejít přes sto seniorů a nezaměstnaných, kteří měli v hotelu řadu let sociální bydlení s trvalým pobytem. Část z nich přijala dražší azyl v bloku 5, kde v malých bytech bydlí ve dvojicích za celkový nájem 11 tisíc korun měsíčně.

Návrh barevnosti fasády hotelu Domino v Mostě na vizualizaci. Zdroj: OSPRO MB/ Ing. arch. Pavel Geier

„Byla to pro mě velká životní rána,“ řekl 55letý milovník knih Petr Müller z Mostu, který měl v Dominu domov, ale musel ho během jednoho měsíce opustit. Ve sdílených bytech v „pětce“ odmítl bydlet a raději přijal jednolůžkový pokoj v soukromé ubytovně na periferii Mostu, kam si ale nemohl vzít svou knihovnu se stovkami publikací. Při vyklízení hotelu skončily na smetišti i s jeho celoživotními poznámkami.

„Stěhování nás všechny překvapilo. Šla jsem sice do lepšího, ale za hodně peněz. V Dominu jsem bydlela sedmnáct let,“ svěřila se 72letá bývalá kuchařka, která z hotelu odešla do bloku 5. V bytě 2+1 bydlí společně s jedním mužem a každý z nich platí nájem 5 500 korun. V Dominu, kde jako důchodkyně v pokoji bydlela sama, platila o tisícovku méně. Důchod 4 100 korun jí na živobytí nestačí, takže jí bydlení dotuje sociálka. Kdysi se přitom měla dobře. Žila s manželem v pěkném bytě a pracovala, ale po rozvodu vážně onemocněla a neměla na nájem. I pro ni byl hotel Domino domovem.

„Byla jsem v něm spokojená, měla jsem tam svůj klid, garsonku a koupelnu jen pro sebe,“ povzdechla si. Teď ji mrzí, že lidé z okolních domů považují chudáky z Domina za nebezpečnou lůzu. „Jsme normální lidi. Copak já jsem nepřizpůsobivá, jsem jen v důchodu!“ řekla kulhající žena s artrózou.

Petici proti ubytovně v bloku 5, kterou se v červnu zabývalo mostecké zastupitelstvo, podepsalo 1 700 lidí. Obávali se zhoršení bezpečnostní situace v celé lokalitě a měli strach o děti z blízké školy. Radnice na petici reagovala zvýšeným dohledem a jednáním s majitelem, který zchátralý dům opravuje.