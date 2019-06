Na Žďársku odstartovala houbová mánie. Nedávné deště ve spojení s vysokými teplotami byly příčinou náhlého růstu hub. Lidé vyrážejí s košíky do lesů a domů si přináší hříbky, holubinky i bedly.

„Byli jsme na chatě u rodičů, jeli jsme tam už v úterý, takže jsme se do lesa dostali jako první. Našli jsme toho spoustu, kozáky, kováře i další. Díky tomu jsme si pak pochutnávali na houbových řízcích i karbanátcích. Bohužel další chataři, co dojeli až po nás, už našli jenom odkrojky. Aby si naplnili košíky, museli vyrazit hlouběji do lesa,“ usmála se Iveta Halvová ze Žďáru nad Sázavou.