Řidič podle celníků nebyl schopen doložit řádně vyplněné průvodní doklady k hovězímu polotovaru, ale hlavně odběratel z Olomouce neoznámil zásilku masa veterinární správě, jak nařizuje zákon.

„Celníci prováděli koncem minulého týdne běžné kontroly na silnici ve směru Mohelnice - Olomouc, a to v blízkosti obce Křelov. Vytipovali si dodávkové vozidlo s polskou státní poznávací značkou,“ popisovala mluvčí Celního úřadu pro Olomoucký kraj Marie Bortlová.

Když zkontrolovali nákladový prostor, našli dva velké umělohmotné boxy, které obsahovaly 1600 kilogramů hovězího masa.

„Řidič nebyl schopen předložit řádně vyplněné průvodní doklady a celníci navíc zjistili, že přeprava masa nebyla nahlášena inspektorům Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj,“ uvedla.

Veterinární správa porušení zákona u této dodávky potvrdila. Podle veterinárních inspektorů je povinnost na straně příjemce masa.

„U něj proto následuje další šetření,“ uvedla Eva Bardoňová, ředitelka odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj.

Lapili i "smradlavou" dodávku

Od počátku letošního roku je to již třetí případ, kdy celníci v Olomouckém kraji zjistili nenahlášenou přepravu masa.

Před dvěma týdny společně s veterinárními inspektory zajistili u Křepelky na D35 dodávku 2,4 metráku drůbežího od polského výrobce a 20 kilogramů vepřového masa bez označení a průvodního dokladu. V nákladním prostoru dodávky s polskou registrační značkou byla špína a cítit byl intenzivní zápach.

„Podmínky převozu masa byly otřesné, jako by tam před tím někdo převážel hnůj. Hrozila kontaminace masa,“ popisovala tehdy Eva Bardoňová.

Z dokumentace ke kuřecímu masu, v níž polský dodavatel použil trik, aby nebylo možné zjistit místo určení na území České republiky, inspektoři vyčetli, že množství není kompletní. Řidič musel mít na cestě z Polska několik zastávek, na nichž si domluvený odběratel pochybné maso odebral. Chybělo přibližně 130 kilogramů.

„Kde skončilo, to už nebylo možné zjistit. Byly by to jen spekulace,“ reagovala Bardoňová.

Kuřecí i vepřové maso veterinární inspektoři na místě znehodnotili – polili je speciální modrou barvou.

Po skandálu s polským hovězím se veterinární správa, hygienici i potravinářská inspekce intenzivně zaměřují na kontroly původu masa.

„Nejde o kontroly pouze cílené na Polsko, že bychom vše ostatní pominuli, to v žádném případě, sledujeme veškeré dodávky,“ upřesnila Bardoňová.

Za porušení zákona může Státní veterinární správa uložit pokutu ve výši až 50 milionů korun.