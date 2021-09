Na výběr si nemohou členové stěžovat, v klubu mají na sto různých her. Přestože v tuzemských obchodech na ně běžně zákazníci nenatrefí. „Spolupracujeme s vydavateli, děláme jim recenze na nové hry. Zvažujeme, že bychom je mohli představit i školákům,“ plánuje přiblížit zábavu dalším lidem a rodinám s dětmi Prelovský.

Klasické Člověče nezlob je ale dnešním hrám na hony vzdáleno. „Témata vychází většinou z počítačových her nebo filmů a seriálů. Jsou přetvořené na stolní hry nebo karty. Tvoříme k nim také figurky na 3D tiskárně a malujeme je. Příkladem může být americký fantasy seriál Hra o trůny nebo filmové scifi Duna,“ navádí k novinkám Prelovský.

Roky chodil s kamarády hrát po hospodách, až loni si založili vlastní Klub Runa Znojmo. „Hrávali jsme tam, kde nás nechali. Nebylo to ale ono a časem jsme zjistili že nám útrata v hospodě leze do peněz. Našli jsme prostory v bývalé škole Podyjí a za měsíc bylo hotovo,“ pochvaluje si vlastní klubovnu, v níž se každé úterý schází k hrám šest až dvanáct hráčů.

/FOTO/ Relax při deskových hrách? To v žádném případě. Parta mladých lidí propadla deskovým hrám. „Někdy sedíme u stolu i šest hodin a jsme docela zničení,“ říká s úsměvem o novodobé vášni mnoha lidí Patrik Prelovský ze Znojma.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.