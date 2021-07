Prodej chaty 79 metrů čtverečních, pozemek 3 542 metrů čtvrtečních, cena 11 900 000 korun, lokalita Kersko. Při rychlém jednání sleva. Právě takový inzerát se objevil v jedné z realitních kanceláří a na první pohled na něm není nic mimořádného. Při bližším zkoumání se však potencionální kupec dozví, že se jedná o slavnou chatu Bohumila Hrabala, kde tvořil a žil se svými kočkami. Jako první přinesl informaci web Českého rozhlasu.

Hrabalova chata, kterou nabízí realitní kancelář ke koupi za necelých 12 milionů korun. | Foto: archiv Deníku

Samotná chata je jednopatrový zděný objekt ležící nedaleko autobusové zastávky, odkud Hrabal jezdíval na své výlety do Prahy. Lesní osada Kersko je místem, které proslavil především film Slavnosti sněženek natočený Jiřím Menzelem na motivy Hrabalovy stejnojmenné povídkové knihy. V poetické komedii o lovu divočáka a následné hostině v Hájence hraje prostředí Kerska jednu z hlavních rolí, film se na tomto místě natáčel. A kdo by neznal hlášky No nekupte to, když je to tak levný nebo To zase bude v alejích nablito!