Přemnožení hraboši decimovali zemědělskou a ovocnářskou úrodu především u sousedů na jižní Moravě. „Některým zemědělcům přemnožení hraboši likvidovali celou úrodu, víme o případech, kdy ji zničili třeba z devadesáti procent. Zpráva, že třeba přemnožení hraboši zlikvidovali na jihu Moravy jednomu ovocnáři celý meruňkový sad, mě šokovala,“ připomněl Vlastimil Vaněk z Okresní agrární komory Jihlava.

Do centra pozornosti se tak dostal pesticid Stutox II, který se na hubení přemnožených hrabošů používá. Podle zemědělců jediný účinný prostředek, jehož prostřednictvím lze úrodu před masivně přemnoženými hraboši ochránit.

Prostředky, které proti hrabošům začali pěstitelé aplikovat, ale vyvolaly reakci mezi ochránci přírody. Podle ochránců životního prostředí je Stutox II jed, který tráví také necílové druhy ptáků a savců. Navíc druhy chráněné a často i ohrožené.

Problémem se začala zabývat už také Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Podle zprávy z 27. srpna ČIŽP prověřuje desítky hlášení o plánované aplikaci jedu Stutox II na přemnožené hraboše a s tím spojené riziko otravy necílových druhů. Inspektoři k úterý 27. srpna prověřili 118 hlášení, analyzovali 1265 půdních bloků a v 93 případech prověřili v terénu oznámení o aplikaci aplikace prostředku na hubení živočichů.

V této souvislosti zahájili šest řízení. „Jedno ze šesti zahájených řízení se týká subjektu, který ohlásil aplikaci v Kraji Vysočina,“ upřesnila zástupkyně tiskové mluvčí České inspekce životního prostředí Jana Jandová a s tím, že další informace uvádět v této chvíli nemůže.

Sezona se přemnoženými hraboši zemědělce vyděsila.

Naopak ptáci, kteří se hraboši živí, ji přivítali. Díky dostatku těchto hlodavců mohli dravci a sovy lépe uživit mláďat a populaci posílit. „Objevili jsme rekordní rodinu se sedmi mláďaty kriticky ohrožených sýčků, kteří jich jinak mívají tři až pět. Celkově jsme spočítali o třetinu mláďat sýčků víc než loni. To je skvělá zpráva, protože sýčků u nás zbývá posledních sto párů,“ řekl k přínosu přemnožených hlodavců Martin Šálek, který se v České společnosti ornitologické a na Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR zabývá výzkumem a ochranou zemědělské krajiny.

Jenže podle zemědělců současnou situaci v kritických oblastech už bez použití Stutoxu II řešit nelze. Za nereálné považují postup s aplikování přípravku pouze do nor. „Stejně tak nereálné jsou představy ochránců přírody, že by druhý den po aplikování Stutoxu měli zemědělci uhynulé hraboše posbírat a likvidovat. Na to nejsou v zemědělských podnicích kapacity,“ připojil pohled na problém ze strany zemědělců Vlastimil Vaněk.

Regionu se podle poznatků zemědělců problém s dramaticky přemnoženými hraboši naštěstí v letošním roce vyhnul. S větším výskytem těchto hlodavců se farmáři setkávali pouze omezeně. „Větší množství hrabošů se objevovalo pouze lokálně, na Jihlavsku mám informace o jejich výskytu na Loucku nebo v Dolní Vilímči. Nejednalo se ale o nic dramatického,“ dodal Vlastimil Vaněk s tím, že neví o tom, že by se Stutox II na Vysočině aplikoval plošně.

Předseda Zemědělského družstva Dolní Vilímeč Miloslav Šalanda potvrdil, že se u nich na jednom poli přemnožení hraboši objevili a na úrodě jejich počínání projevilo. „Hraboši nám poničili jedno zhruba třicetihektarové pole s ječmenem. Výnos tam byl o patnáct až dvacet metráků z hektaru nižší než obvykle, škodu jsme vyčíslili na 20 až 25 tisíc korun,“ upřesnil Miloslav Šalanda.

Stutox II ale v Zemědělském družstvu Dolní Vilímeč nepoužili. „Zkusili jsme situaci po sklizni obilí řešit podmítkou a následně i hlubokou orbou, hraboši ovšem na poli zůstávali. Uvidíme, jak dopadne řepka, kterou jsme tam zaseli,“ dodal předseda zemědělského družstva, které obhospodařuje zhruba pět set hektarů orné půdy.

Pro orbu jako řešení vzniklé situace jsou i i ochránci přírody. „Pro zemědělce by každopádně mělo být výhodnější bezpečnější proti přemnoženým hlodavcům aplikovat obyčejnou orbu,“ vzkázal Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.

Podle Jany Cháberové, vedoucí oddělení ochrany přírody České inspekce životního prostředí, by se s prostředkem Stutox II mělo zacházet velmi obezřetně. „Plošnou aplikaci tohoto toxického jedu na zemědělskou půdu považujeme za extrémně rizikovou pro životní prostředí,“ potvrdila Jana Cháberová. „Na druhou stranu máme od veřejnosti zprávy i o správné aplikaci do nor, tedy takové, kdy není přípravek rozsypán v okolí,“ dodala.