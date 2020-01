Začala jsem panenkami pro své děti, říká „medvědářka“ Jana Masaříková

/FOTOGALERIE/ Na okenním parapetu stojí starý medvídek s drátěnými brýlemi na čumáku a v rozhaleném svetru, na němž jeden knoflík jako by měl co chvíli upadnout. Nemá na sobě kalhoty, je jenom v trenýrkách, na nohou obuté psí dečky a opírá se o chodítko. „Jmenuje se All Zheimer a na nedávné přehlídce panenek a medvídků Doll Prague v našem hlavním městě vyhrál svou kategorii,“ představuje roztomilého šampiona autorka Jana Masaříková.

Panelákový byt Jany Masaříkové ve Valašském Meziříčí je rájem hraček; prosinec 2019 | Foto: Deník / Josef Beneš