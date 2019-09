Hrad tu stál už někdy na konci 13. století, dost pravděpodobně jej nechal založit Přemysl Otakar II. Za Škopků z Bílých Otradovic byla postupně realizována celková renesanční přestavba. Na výsluní byl za vlastnictví Kryštofa Haranta na začátku 17. století.

Komplex není odvodněn a vidět je to především na zdivu, které vlhne. Markantní stopy nese hlavní stěna Škopkovského paláce, kde se vloni podařilo přeskládat schodiště k pokladně tak, aby voda nezatékala do zdi. Ruční kovářská práce nahradila trubkové zábradlí a nová ručně vyrobená zádlažba na odpočívce nahradila původní.

Nyní práce pokračují v prostoru Veselky u vstupu do pokladny. Původně stála u Škopkovského paláce obranná věž, která nesla jméno Veselka podle hodovní síně, v níž se zřejmě občerstvoval i Kryštof Harant. Dnes z ní zbylo jen torzo, které prochází opravou.

„Otevřel se prostor věže a my čekali, co tam objevíme. Našli jsme jen konzervy, staré lahve. Věž se zastřeší a vnitřní prostor se využije jako sklad nebo jako pokladna,“ nastiňuje možnosti využití pracovnice novopackého odboru kultury Kateřina Wohanková.

Slavnostní otevření hradu Pecka v roce 2018:

Ve věži se našly také zbytky renesančních omítek, které jsou zakonzervovány. Prostor Veselky včetně nové zádlažby bude dokončen ještě letos.

„Náročným úkolem je zajistit odvodnění celého komplexu a pak spárování zdiva,“ povzdechla si odbornice. Hrad je zařazen do Programu regenerace městských památkových zón, který zpracovává městys. Práce na výspravách zdí jsou nekonečné, spáry se po čase vydrolí a musí se citlivě nahrazovat.

Potřebná je oprava zasolené omítky sgrafit kolem schodiště „Hrad už má snad neodborné zásahy za sebou, kdy klub turistů spároval zdivo podle svých představ a navíc zdi dostavoval,“ upozorňuje Wohanková na necitlivé opravy v minulosti.

Záhada číslo jedna

Do konce roku chce Kateřina Wohanková zrealizovat v prostoru studny zpevnění zdiva a samotný průzkum unikátní ozeleněné studny, kterou obrůstají jelení jazyky. Hluboká je přibližně 47 metrů a není funkční. A je dost lákavá, protože by se v ní měl podle slov zdejšího kastelána Jana Murdycha skrývat kartuziánský poklad – dvanáct zlatých soch apoštolů. Každopádně nesloužila jako záchytná pro vodu, ale možná z ní vedla tajná chodba. To by měl průzkum potvrdit nebo vyvrátit.

„Chybí peníze a není prostor provádět komplexní údržbu. Hasíme jen to, co hoří,“ říká Wohanková k největší bolesti historického sídla, a to je nedostatek peněz na opravu. Zlatý poklad by možná všechno vyřešil.