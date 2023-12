Koza v honbě za pochoutkami vyšplhala na hradby brněnského hradu Špilberk. Zvíře se na hradní zeď zatoulalo v sobotu 11. listopadu zřejmě ze Zahrady pod hradbami, kterou spravuje Veřejná zeleň města Brna. Fotografie kozy nyní baví internet skrze sociální sítě.

Koza na hradbách. | Foto: David Habán

Ačkoli koza na hradbách zaujala velké množství lidí a někteří této události nemohou uvěřit, nejedná se o natolik nevšední situaci. „Nevidím v tom žádný problém. Ty kozy tam lezou normálně, je to docela běžné, ony to tak dělají. Zvládají lézt po zdech úplně v pohodě, vůbec jim to nedělá problém. Menší kozy to dělají všechny, nehledě na plemeno,“ podotkla pracovnice Veřejné zeleně města Brna Marie Gogová.

To, že zběhlé kozy v areálu Špilberku nejsou novinkou, přiznává i mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. Ten zmínil, že v minulosti strážnici případy uprchlých koz několikrát řešili. „Dříve jsme vícekrát evidovali, že kozy lezly a skákaly po hradbách, lákalo je čerstvé listí. Strážníci je většinou naháněli zpátky. V posledních měsících či roce jsme však žádné potíže nezaznamenali,“ uvedl Ghanem.

Koza na hradbách.Zdroj: David Habán

Podle některých lidí koza utekla jednomu z místních, který jich chová větší množství a bydlí nedaleko hradu. Tato informace se ovšem nijak nepotvrdila. „V blízkosti hradu byl člověk, kterému kozy pravidelně utíkaly, kolegové je pravidelně odchytávali dokonce i v areálu Moravské galerie a celkově centra, ale to je několik let zpět. Onen pozemek byl zabezpečený, ovšem nikoli dostatečně. Ale odkud byla tato koza, to nedokážu říct,“ reagoval Ghanem.

Gogová potvrdila, že by mělo patrně jít o jednu z koz Veřejné zeleně města Brna, ale s jistotou to říct nedokáže. Sama ovšem dodává, že posledních třináct let si na hbitost tamních koz zvykla. „Lidé jsou možná tolik překvapení, protože berou kozu jako kozu. Je tu ale rozdíl od běžných velkých chovaných koz. Tyto jsou jiné a ve šplhání šikovné,“ dodala pobaveně Gogová.

Naposledy kozy na hradbách Špilberku udivovaly v roce 2017, kdy o jejich dovádění psala i další média. Zvířata v areálu Špilberku slouží k tomu, aby krajinu ozvláštnily a mohly se na ně chodit dívat rodiny s dětmi.