Hradecká Bílá věž a Sněžka na jedné fotografii? Stanislav Šnábl si připsal autorství působivého snímku, na němž Hradec Králové vypadá jako město nacházející se v Podkrkonoší. Nejvyšší české hory jsou tak blízko, až se nechce věřit, že nejde o fotomontáž.

Žádná fotomontáž! Jediná úprava, kterou fotograf udělal, byl ořez fotografie. | Foto: Stanislav Šnábl

„Je to opravdu reálný pohled, který je viditelný pouhým okem,“ ubezpečuje Stanislav Šnábl, který Deníku prozradil, jak se mu podařilo snímek vyfotit.

„Za příznivých světelných podmínek lze vidět z vyhlídky na Rozárce panorama Krkonoš. Měl jsem v úmyslu dostat do snímku Bílou věž a Sněžku, což z téhle vyhlídky nelze vyfotit. Tak jsem hledal vhodné místo, kde by se to sešlo, ale nemohl jsem takové místo najít. Nakonec jsem to místo, i když v omezeném prostoru, našel,“ popisuje autor fotografie.

Nejde o fotomontáž, vzdálenost mezi Krkonošemi a Hradcem Králové pomohl fotografovi překonat použitý teleobjektiv. Jedinou úpravou pak byl ořez fotografie, který hory ještě přiblížil.

„Aby to celé bylo dost viditelné, použil jsem teleobjektiv Sigma 150 – 600 mm, který dokáže přiblížit objekt tak, že vypadá velmi blízko,“ uzavřel Šnábl.