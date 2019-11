Ačkoliv současná koalice v programovém prohlášení uvedla rekonstrukci severních teras jako svou prioritu, nyní přiznává, že v nejbližší době s ní nezačne. Chybí totiž finance.

O potřebě generální opravy severních teras z počátku 20. století se v krajském městě mluví už přes deset let. Nejoptimističtěji situace vypadala v roce 2012. V architektonické soutěži vypsané hradeckou radnicí tehdy zvítězil projekt pražské firmy Projektil a zdálo se, že rekonstrukce brzy začne. Jenže roky plynuly a místo rekonstrukce postupně docházelo pouze k uzavírání nejnebezpečnějších částí teras.

Jejich stav průběžně monitorují geologové, kteří už dříve upozornili, že v sedmi místech může reálně hrozit sesuv. Pokud by se hradby opravdu začaly hroutit, mohlo by to mít ničivé následky. Hradečané se o tom ostatně mohli přesvědčit v roce 2011, kdy se sesunula část hradeb vedle Adalbertina. Padající cihly naštěstí nezasáhly lidi, ale poškodily tři zaparkovaná auta.

Od roku 2017 je kvůli bezpečnosti naprostá většina severních teras uzavřená. Například během každoročního divadelního festivalu však tudy i přes zákaz proudí z náměstí do Žižkových sadů tisíce lidí.

Územní řízení je přerušené

Že si hradečtí politici vážnost situace uvědomují, dala najevo současná koalice ve svém programovém prohlášení: „Prioritou je pro nás rekonstrukce Velkého náměstí, Severních teras a Žižkových sadů," píše se hned na jeho první straně. Jenže ani po roce od voleb to nevypadá, že by se realizace oprav blížila.

Město sice podalo žádost o územní rozhodnutí, nyní je už ale dlouhé měsíce územní řízení přerušené. Na základě výzvy stavebního úřadu pracuje magistrát na doplnění žádosti. Investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS) věří, že sedm let starý návrh se nakonec uskutečnit podaří. „Nadále projekt považujeme za velmi důležitý, a proto byl zařazen mezi strategické projekty ITI na nové období 2021+,“ uvedl Bláha. Město se tedy pokusí získat na projekt evropské dotace.

Příliš nákladný projekt

Zároveň je však ze slov náměstka zřejmé, že začátek prací je zatím v nedohlednu. To přiznává i nejsilnější koaliční strana. "Musím přiznat, že s těmi dalšími plány, co teď máme před sebou, to není úplně první priorita. Myslím si, že není reálné, že bychom se do toho pustili třeba v nejbližším roce," řekla Deníku náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO). Severní terasy jsou podle ní obrovskou bolestí města a vzhledem k finanční náročnosti projektu nevylučuje ani přehodnocení způsobu oprav. Cena plánované rekonstrukce se odhaduje asi na 200 milionů korun.

Ani další koaliční strana není o realizovatelnosti nákladného projektu přesvědčená. "Myslíme si, že cena, do které se ten rozpracovaný projekt dostal, je vzhledem k dalším plánovaným výdajům mimo možnosti města. Uvítali bychom spíš cestu postupné rekonstrukce teras," vysvětlil předseda zastupitelského klubu Změny pro Hradec a Zelených Adam Záruba.