Hradec má nový klenot. Podívejte se, jak vypadají zrekonstruovaná kasárna

/FOTO/ Kdo někdy v minulost zavítal do areálu Muzea východních Čech v Gayerových kasáren v centru Hradce Králové, mohl si připadat jako v kancelářích, které jako by vypadly z filmových políček komunistických filmů Věry Chytilové. Neuvěřitelné retro povznášelo na vyšší level jen nadšení muzejních badatelů a pracovníků, kteří se každé ráno dostávali do pravěku už jen tím, že prošli kolem vrátnice. To vše se však nyní změnilo a budova vkročila do 21. století.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Muzeum východních Čech má nové prostory. Rekonstrukce kasáren stála 300 milionů korun. | Foto: Deník/Petr Vaňous

„Po rekonstrukci si troufám říct, že jsme na druhém místě hned po Národním muzeu," řekl při slavnostním otevření opravené budovy ředitel muzea Petr Grulich. A i když již nyní hýří vnitřek pracovním ruchem, ještě není vše doděláno. Do regálových systémů v depozitářích se postupně stěhuje 2,5 milionu sbírkových předmětů a v březnu se otevře muzejní knihovna čítající 80 000 svazků. Rekonstrukci Gayerových kasáren stavebně dokončil Královéhradecký kraj po dvou letech v červenci loňského roku. Celková investice včetně vybavení se vyšplhala na 310 milionů korun. Součástí projektu byla nejen kompletní rekonstrukce původních kasáren, ale také vybudování nové přístavby před budovou, kde vznikla badatelna knihovny a sbírkových fondů a také společenské zázemí. Během přípravy místa pro výstavbu objevili archeologové pozůstatky bývalé hradecké pevnosti. Aby bylo možné základy hradební zdi (tzv. bastionu) zachovat tak, aby je mohla vidět i veřejnost, bylo třeba upravit projekt a přístavbu založit na pilotech. Krok do 21. století „V Gayerových kasárnách se nachází hlavní zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové – depozitáře, restaurátorské dílny, pracovny a badatelny, bez kterých se chod takovéto instituce neobejde. Díky krajskému projektu se podařilo vytvořit důstojné a reprezentativní pracoviště. Bude sloužit nejen pracovníkům, ale také široké veřejnosti, která může využívat služeb muzea naplno. Návštěvníkům umožníme nahlédnout do nově vzniklých otevřených depozitářů a ‚pod pokličku' práce muzejníků," doplnila náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová. „Pro naše muzeum je rekonstrukce našeho hlavního odborného pracoviště skutečným krokem do 21. století. Ze 30 let trvajícího dramatického provizoria jsme se přenesli mezi nejmodernější muzea v zemi. Ještě nás ale čeká řada dalších úkolů, protože i přes rekonstrukci náš prostorový deficit nezmizel, jen se významně zmírnil," dodal Grulich. Gayerovy a Vrbenského kasárna v centru Hradce Králové byly původně součástí jednoho areálu pěchotních kasáren. Přízemní a jednopatrové budovy mezi nimi jsou zbytky po pevnosti (kavalíry a fortna). Byly vybudované v letech 1766-1789 a přestavěné v letech 1897-1898.

