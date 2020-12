Odchod z koalice si už v polovině listopadu odhlasovali Zelení. Stalo se tak poté, co koaliční partneři odmítli požadavek ZPHZ na výměnu náměstků Jiřího Bláhy (ODS) a Věry Pourové (ANO). Nyní se pro odchod vyjádřila i partnerská Změna pro Hradec.

"Ve vnitrostranickém hlasování se vyjádřila jak většina členů Strany zelených, tak většina členů a spolupracovníků Změny pro Hradec (zde 92% hlasujících) pro ukončení koaliční spolupráce na základě koaliční smlouvy uzavřené dne 30. 10. 2018. Tímto Vám tedy zasíláme výpověď koaliční smlouvy," píše se mimo jiného v dopise adresovanému předsedům zastupitelských klubů ODS Martinovi Soukupovi a Pavlu Markovi z hnutí ANO.

Zástupci ANO a ODS už dříve deklarovali, že budou chtít ve spolupráci pokračovat i v případě odchodu nejmenšího koaličního partnera. Podle Marka není pro hnutí ANO čtvrteční krok ZPHZ žádným překvapením.

"Po vyjádřeních, která se objevila v minulých týdnech v médiích, jsme to očekávali. Nyní se budeme s koaličním partnerem ODS bavit o dalším postupu. Zatím jsme se nedohodli, jak si případná uvolněná místa v radě rozdělíme nebo se pokusíme do koalice přivést jiného koaličního partnera," uvedl předseda zastupitelského klubu hnutí ANO. O další spolupráci stojí i ODS. A to přesto, že je ze slov Martina Soukupa patrné, že radost tam z nynější situace nepanuje.

"Tento stav je pro naše město a jeho rozvoj velmi smutný a tyto kroky zhodnotí historie," řekl Deníku Soukup. K většině v zastupitelstvu chybí zbylému torzu koalice tři hlasy. Žádná z opozičních stran se zatím k podpoře ODS a ANO nepřihlásila.

ZPHZ mezitím vyzývají strany k politickým jednáním o nové koalici. "Domníváme se, že je třeba vedení města změnit a dát mu nový impulz. Vyzýváme ODS a další strany k jednání o širší koalici složené z demokratických stran - tedy Změny pro Hradec a Zelených, ODS, HDK, Pirátů a Koalice pro Hradec," řekl Martin Hanousek, dosavadní náměstek primátora pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, školství a životního prostředí.

Hnutí ANO vyjádřilo překvapení nad tím, že společně s výpovědí koaliční smlouvy nedorazily také rezignační dopisy náměstka Hanouska a radního Adama Záruby. "Očekával bych, že přijdou současně. Předpokládám, že nyní sami rezignují, případně k tomu budou vyzváni. Není přece logické, aby vystoupili z koalice a zůstali dál ve vedení města i na dalších postech připadajícím koaličním partnerům," uvedl Marek. Předseda Změny pro Hradec Adam Záruba ale takový postup odmítá.

"Myslím si, že po vypovězení koaliční smlouvy by mělo rezignovat celé vedení města. Pokud to ostatní radní neudělají, není naše automatická rezignace na místě," řekl Záruba. O případném odvolání jeho či dalších radních by podle něj mělo rozhodnout zastupitelstvo, které všechny radní také do funkcí zvolilo.