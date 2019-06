Hranice slavily 850 let. Pojaly to velkolepě, podívejte se

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Nejrůznější představení pro děti, návrat do historie města, akrobatická show či slavnostní průvod. To je jen malý výčet z programu oslav 850 let od založení Hranic, který zde odstartoval v sobotu od 10 hodin, a to na třech stanovištích – na Masarykově náměstí, v Zámecké zahradě i v okolí zámku. Jednotlivá představení, která byla během dne k vidění, připomněla vývoj i historii města.

„Program byl poskládaný tak, aby si v něm každý návštěvník našel něco zajímavého. Ať už se jedná o historickou přehlídku nebo výcvik motooddílu. Pořad v Zámecké zahradě jsme například soustředili především na děti, ty se tak mohou například povozit na historickém kolotoči nebo zhlédnout loutková představení. Raritou jsou Cyklokuriozity pana Zehnala. Zájemci si mohou nejrůznější druhy kol vyzkoušet na vlastní kůži,“ popsala ředitelka Městských kulturních zařízení Hranice Naďa Jandová. A co by sama městu k jubileu popřála? „Aby Hranice oslavily minimálně dalších 850 let. Hranice jsou úžasné město, leží prakticky uprostřed lesů, přitom mají historické centrum. Máme mnoho sportovišť, je to rozhodně úžasné místo pro život,“ dodala s úsměvem. Řezbáři v lázních finišují. Víla Tereza zůstane u Terezy Přečíst článek › Armáda i akrobaté Na Masarykově náměstí patřil mezi hlavní lákadla Výcvik motooddílu, který připomněl, že armáda k Hranicím neodmyslitelně patří. Obrovský aplaus sklidila také pouliční akrobatická show OnTheRoad. Lidé si připravený program pochvalovali. Někteří s úsměvem vzpomínali na své mládí, které zde prožili. Mezi místními převládal kladný přístup k životu ve městě. „Hranicím přeji, ať se jim daří ještě lépe než doposud. Ať se zde i nadále opravuje a zvelebuje. Vytknout se nedá asi nic, město je dobré pro život. Já osobně zde žiji již pětatřicet let a jsem spokojená,“ popřála s úsměvem Kamila L. Děti zase doslova fascinovalo historické ruské kolo. „Dnešní program se mi líbí strašně moc, nejvíce mě zatím zaujalo historické ruské kolo. Na moderní verzi jsem ještě nebyla, takže to nemohu porovnat,“ popsala například devítiletá Karolína Chromková z Hranic. Vrcholem oslav byl slavnostní průvod, který se v osmnáct hodin vydal po Třídě 1. máje na Masarykovo náměstí. Průvod vedla historická postava – rajhradský benediktinský mnich Jurik, se kterým je vznik města spojen. Mnich se totiž podílel na kolonizaci území, a také organizoval mýcení lesů. V černotínském minipivovaru vaří zlaté pivo Přečíst článek ›

Autor: Jana Obšnajdrová