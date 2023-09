Nezvyklým způsobem se rozhodli bránit znečištění pomníků na olomouckých hřbitovech někteří pozůstalí. Mramorové nebo žulové desky se jmény zesnulých dovybavili ochranou běžně používanou na domovních římsách nebo parapetech - kovovými pásy s hroty proti holubům.

Ostnaté zábrany na pomnících mají zřejmě zabránit jejich znečištění ptačími exkrementy | Video: Tauberová Daniela

„Nehodí se to na hrob. Vůbec to nevypadá hezky,“ komentovala o víkendu ostny přilepené na mramorové desce se jmény a ozdobnými prvky starší návštěvnice centrálního olomouckého hřbitova. „To bych to raději jedou za měsíc utřela, kartáčem vydrhla,“ kroutila hlavou.

Ostnatými pásy je opatřeno hned několik pomníků na olomouckých hřbitovech. Trny jsou přilepeny na mramorové desky speciálním lepidlem.

„My samozřejmě máme možnost regulovat, aby pomník měl půdorys prostoru, který má rodina pronajatý, aby případně nějak neohrožoval návštěvníky hřbitova - neobsahoval něco, co by mohlo hrozit pádem. Tyto trny jsou pouze věcí vkusu. Je na každém, zda k takovému opatření přistoupí, nebo ne,“ reagoval na novodobé dovybavení některých pomníků ředitel Hřbitovů města Olomouce Ladislav Šnevajs.



Pokud by rodina neměla možnost udržovat pomník čistý, byla například zdaleka, má možnost využít nabídky firem, které takové služby v Olomouci běžně zajišťují. „Na vývěskách nebo u nás v kanceláři máme kontakty, pokud by někdo potřeboval poradit,“ doplnil.