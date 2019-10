Přestože svátek zesnulých vychází až na příští sobotu, tento prodloužený víkend a navazující podzimní prázdniny přivedou na pražské hřbitovy řadu návštěvníků s předstihem. Připravuje se na ně správa hřbitovů i strážníci. V období dušiček totiž podle statistik pravidelně přibývá krádeží a vandalismu.

„Zvýšený pohyb hlídek v okolí vybraných hřbitovů začne v sobotu 26. října a bude pokračovat až do neděle 3. listopadu. Vedle pěších hlídek strážníků a autohlídek budou místa v denní i noční době kontrolovat také strážníci psovodi a jízdní hlídky,“ informovala mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.

Tma padne o hodinu dříve

Strážníci se podle ní zaměří na ochranu osob i majetku, dodržování veřejného pořádku a také dopravních předpisů v okolí hřbitovů.

Přestože hlídky budou četnější, lidé by si měli dát pozor, aby zlodějům sami nepomohli. Třeba tím, že své tašky položí k hrobu a na chvilku se vzdálí, nebo že nechají v autě cenné věci všem na očích.

Vhodné také je, aby nechodili úplně sami. Počítat by měli s tím, že už v neděli se mění čas a bude se o hodinu dříve stmívat. Pražské hřbitovy budou až do 3. listopadu otevřené od 8 do 18 hodin, pak přejdou na zimní provozní dobu, která končí v 17.00.

„Nicméně vzhledem k tomu, že hřbitovy v metropoli jsou v řadě případů poměrně rozsáhlé – až 50 hektarů v případě Olšan – a nejsou osvětlené, doporučujeme návštěvníkům v zájmu jejich vlastní bezpečnosti neodkládat návštěvu na pozdější odpolední hodiny,“ zdůraznila mluvčí Správy pražských hřbitovů Oldřiška Dvořáčková.

Až k hrobům elektromobilem

Prodlouženou provozní dobu bude mít v prvních listopadových dnech i infocentrum na Olšanských hřbitovech. „Od 8.30 do 16.00 tam bude k dispozici i rozvoz imobilních občanů elektromobilem,“ upozornila Dvořáčková na nepříliš obvyklou službu.

Vyzdobené hroby dávají hřbitovům zcela jinou atmosféru a tak jsou mezi lidmi oblíbené organizované prohlídky s průvodci. Správci je však letos záměrně odložili až na podušičkové období. Hlavním důvodem je už tak vysoká návštěvnost pohřebišť během svátku nadcházejícího zesnulých.