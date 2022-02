„Blíží se datum jeho narození, tedy 22. března 2022 a podle mě to je příležitost vzpomenout na jednoho z těch lidí, který si to svým životem naplněným hrdinstvím a láskou k městu plně zaslouží. Několikrát jsem se s Adolfem Mayerem setkal. Na svou vlast nikdy nezapomněl a nezanevřel. Při každém návratu do Izraele se těšil na další pobyt tady u nás. Jeho hrdinství by nemělo být zapomenuto,“ pokračoval Fiala.

Po válce se Adolf Mayer vrátil zpět do Ústí nad Labem a zjistil, že jeho dům V Důlcích a provozovna v Bílinské ulici padly za oběť bombardování. Novým bydlištěm se mu stal dům v Kalininově, dnešní Štefánikově ulici. Ačkoli mu komunisté povolili provozovat živnost ve Velké Hradební, nakonec na ni uvalili národní správu. Mezitím proti němu bylo zahájeno trestní řízení, postoupené Okresnímu soudu v Liberci. V té době ale byl již Adolf Mayer nedosažitelný, jelikož z Československa uprchl, když se o věci dozvěděl. Usadil se v Izraeli, v městě Beer Sheva, kde žil se svou rodinou, než 27. září 1994 zemřel.

Aktivitu ohledně památníku vyvíjí i činovník Klubu českých turistů v Ústí a zároveň zastupitel centrálního městského obvodu Karel Punčochář. „Už jsme o pamětní desce a občanství jednali s vedením města. Hledáme vhodné místo, kde by deska mohla být umístěna. Chceme se domluvit s vlastníkem domu ve Štefánikově ulici, ke kterému měl vztah, jelikož v něm správcoval,“ přiblížil.

Připomenout hrdinu veřejnosti

O tomto ústeckém hrdinovi slyšel poprvé i náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS). „Rád bych našel vhodnou formu, jak tohoto člověka připomínat, aby se dostal do povědomí všech Ústečanů,“ slíbil.

Historici a archiváři jsou v tomto směru zajedno. Například šéf městského archívu Petr Karlíček řekl, že na základě informací, které získal, si své čestné občanství zaslouží. „Není důvod spekulovat o opaku. Nikdy se nechoval kontroverzně, naopak,“ poznamenal.

Naopak ředitel muzea Václav Houfek by raději volil pamětní desku, pojmenování parku, náměstí či ulice. „Veteránů z obou front a lidí, kteří by si připomenutí zasloužili, je velké množství, spousta jich měla dramatické osudy i po válce. Osobně si ale myslím, že čestné občanství bychom měli udělovat lidem, kteří jsou ještě naživu, aby si ho mohli ještě užít,“ dodal.

Podle Generálního štábu je nesporné, že Adolf Mayer prokázal během svého života ohromné hrdinství. Vyjádřením toho je jeho dekret z 18. února 1992, kterým byl Adolf Mayer mimořádně povýšen do hodnosti majora ve výslužbě.