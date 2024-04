Její příběh je naprosto mimořádný. Martina (35) z Plzně přežila brutální útok kyselinou. Oslepla po něm, bojovala o holý život. Se vším se dokázala poprat a došla tak daleko, že pomáhá druhým a dokonce se stala šťastnou maminkou. Její osud představuje snímek Moje nová tvář, který měl premiéru na filmovém festivalu v Jihlavě a dosud byl k vidění jen v kinech. Teď ho odvysílá Česká televize.

„Kyselinové útoky páchané na ženách jsme s kolegyněmi točily už před mnoha lety v Indii. Téma znetvořených žen, které se vzepřely systému a postupně změnily i míru trestu za tak otřesný čin, ve mně rezonovalo ještě dlouho poté. Pátrala jsem, zda také u nás máme takové případy. A tak jsem potkala Martinu. Už při první schůzce mě její osobnost zaujala natolik, že jsem její příběh zatoužila sledovat kamerou,“ uvedla režisérka bezmála osmdesátiminutového dokumentu Jarmila Štuková.

Dodala, že by si přála, aby film především motivoval. „A to nejen ty divačky a diváky, kteří si prošli závažným úrazem, život se jim dramaticky proměnil do podoby, kterou si ani neuměli představit, ale nás všechny. Všechny ty, kterým někdy dochází v životě síly,“ dodala Štursová.

Spolu s producentkou Majou Hamplovou připomněla, že Martina se stala teprve druhou ženou v České republice, která přežila brutální napadení kyselinou. Oslepla a musela se naučit žít znovu a jinak. Snímek Plzeňanku představuje jako neobyčejnou ženu, jejíž vnitřní síla a odhodlání ji z temnoty vyvedly zpět na světlo. Dokument mapuje Martininy kroky od chvíle, kdy se jí z vteřiny na vteřinu zhroutil život takový, jaký ho znala. Ve velmi intimním vyprávění, doplněném situacemi popisujícími její obdivuhodný boj, můžete sledovat Martinu krok za krokem, od nejhlubších pádů až po největší pokroky a úspěchy.

„Reakce jsou překvapivě obrovsky pozitivní. Máme na to krásné zpětné vazby, všichni říkají, že to je pro ně inspirace, motivace, případně i podnět změnit svůj život k lepšímu. Já jsme až překvapená, takovou odezvu jsem nečekala,“ řekla Deníku hlavní protagonistka příběhu, kterou nejvíce potěšilo, že lidé v dokumentu hledají to pozitivní. „Nikdo nám neřekl, že by to pro něj bylo depresivní, smutné, ale shodují se, že tam cítí vůli k životu, že je to nakopne změnit třeba svůj život k lepšímu,“ doplnila Martina s tím, že hodně reagují lidé s psychickými problémy, kteří oceňují, jak ona se vyrovnala s těmi svými.

„Měla jsme panické ataky, stavy úzkosti. Lidé mi říkají, že když vidí, jak jsem se s tím vyrovnala, dává jim sílu to nevzdat a bojovat se svými problémy,“ uzavřela Martina, která si našla novou lásku, vdala se a je maminkou, s partnerem mají malého syna. V roce 2020 za svoji osvětovou činnost a pomoc lidem s popáleninami obdržela Cenu Olgy Havlové.

Dokument Moje nová tvář se bude vysílat v úterý 30. dubna ve 21 hodin na ČT2.