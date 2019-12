Million Tree Initiative je mezinárodní iniciativa, která má za cíl zlepšit životní prostředí zejména ve velkých městech. Hlavní město kromě toho spolupracuje od začátku prosince nově spolupracuje s celosvětovou organizací dětí a mládeže Plant-for-the-planet, která má 80 tisíc dětských Ambasadorů Klimatické Spravedlnosti a jejím cílem je zasadit dokonce jeden bilion nových stromů! Na Trillion Tree Campaign tato organizace spolupracuje i s Organizací spojených národů (OSN).

„Už teď spolu vymýšlíme například vzdělávací sázecí akademie pro děti. Kdo projde akademií, může pak působit jako ambasador a šířit dál povědomí o nutnosti zazeleňování světa kolem nás,“ pochlubil se primátor Hřib na své oficiální facebookové stránce, kde má fotku ze sázení s zakladatelem české pobočky organizace Šimonem Michalčíkem.

Podle magistrátu přibylo letos celkem 186 699 nových stromů: „Nejvíce se v letošním roce dřeviny vysazovaly na původně zemědělských plochách a v již existujících lesích a dále také v pražských parcích, sadech a podél vodních toků. Do prací se zapojila veřejnost, ale také městské části, školy i městské organizace.“

Sázecí dny v rámci akce Zastromuj Prahu

Z celkového počtu bylo 110 stromů vysázeno za pomoci veřejnosti během sázecích akcí a nového projektu Zastromuj Prahu. Sázecí dny se v roce 2019 uskutečnily celkem čtyři: na Petříně, v Třešňovce a dvakrát ve Stromovce. V příštím roce hodlají představitelé hlavního města pokračovat.

„Děkuji všem, kteří si přišli na některou z akcí Zastromuj Prahu zasadit strom, a zapojili se tak do společného zalesňování Prahy. Sázecí akce pro veřejnost totiž nejsou organizované proto, že by Praha nedokázala vysázet slíbených milion stromů sama. Děláme to proto, aby se lidé mohli zapojit, zjistit více o stromech a přispět k zdravému rozvoji našeho města. Jsem rád za všechna milá setkání při sázecích akcích s rodinami s dětmi, školáky nebo jednotlivci, kteří se zajímají o přírodu. Těším se na spolupráci v novém roce,“ uvedl Zdeněk Hřib v tiskové zprávě.

V diskuzi na sociální síti se ho občané dotazují, jak Praha pečuje už o vzrostlou zeleň, aby neuschla. Někteří namítají, že ve spolupráci s veřejností bylo vysázeno jen velmi malé procento nových stromů. V náražce na transparentnost, jíž se Pirátská strana často ohání, jeden z facebookových uživatelů vznesl otázku, kolik taková akce stojí.

„Bylo to dobrovolné, přišli ti, kteří mohli a měli zájem. Byly to spíš osvětové akce s komunitním rozměrem. Akce, kde si člověk sám může sáhnout na město. Jinak masivní sázení samozřejmě je a bude práce pro odborníky,“ odpověděl souhrnně pražský primátor.

V Praze se nám všem bude lépe dýchat

Koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) má „Hřibův“ závazek s milionem stromů zasenen v programu. Magistrátní odbor ochrany prostředí společně i městským Institutem plánování a rozvoje (IPR Praha) vypracovaly Akční plán výsadby stromů v Praze, který počítá také s krajinářskámi úpravami a následné péčí o vysázené dřeviny.

Podle příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy byl v letech 2004 až 2013 vyhlášen lesní hospodářský plán, kdy se podařilo tuto hranici pokořit díky 1 100 960 sazenic nových stromů na celkové zalesňované ploše 135,2 hektaru. Statistiky pražských Lesů uvádějí, že se i v minulém volebním období, kdy vládlo hnutí ANO v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou, dařilo každoročně vysázet více stromů než v roce 2018. Třeba loni vysadily Lesy hl. m. Prahy 403 155 nových stromků.