ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

„V tuto chvíli nás nespasí populistická gesta, je nutné naslouchat odborníkům. Naše vláda si bohužel zahrávala se zdravím svých občanů a nedodržovala svá vlastní opatření,“ uvedl primátor Hřib k situaci ohledně infekční nemoci covid-19.

Narážel tím zejména na chování šéfa hnutí ANO, který vyzval na začátku letních prázdnin k tomu, aby dovolenou strávili v Česku – sám přitom odjel na Kypr. „Premiér přeci nemůže občany vyzvat k tomu, aby nikam necestovali, a pak sám odjet do zahraničí na dovolenou,“ dodal.

Pan premiér řekne v jednom projevu, že jsme v tom všichni společně a zároveň kope příkopy mezi mladými a starší generací a hned poté mezi Prahou a zbytkem republiky. Když největší denní přírůstek na počet obyvatel je v Kroměříži a pak v Berouně. Představoval bych si to jinak. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) September 21, 2020

Babišovi vyčetl i to, když nešel po setkání s nakaženou hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou do izolace s výmluvou, že seděl dostatečně daleko, v místnosti byly vysoké stropy a větralo se. „Měl jít do karantény a nikoliv na focení do kampaně. Takové chování politiků těžko může motivovat lidi k osobní odpovědnosti,“ myslí si Hřib. Později večer zhodnotil jeden z výrazných politiků Pirátské strany také projev předsedy menšinové vlády opřené o podporu komunistů (viz výše).

V psaném projevu pražský primátor zopakoval varovná čísla týkající se nárůst nových případů koronavirové nákazy, která se v metropoli podobají datům z Itálie a USA v takzvané první vlně. Hřib znovu varoval před zahlcením zdravotního systému.

„Velmi pravděpodobně totiž poroste počet pacientů, kteří budou ve vážném stavu a budou potřebovat nemocniční péči. Musíme počítat také s tím, že se nakazí i část doktorů a zdravotních sester a bratrů, což také může přispět ke snížení úrovně potřebné péče. Zdravotnictví pod takovým tlakem pak stěží bude zvládat další nemoci, které s koronavirem nezmizely,“ uvedl primátor.

Hřibovi dává za pravdu aktuálně zveřejněná data Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), která hovoří o tisících nakažených zdravotnických pracovníků. „Ještě se to dá zvládnout,“ burcuje pražský primátor spolu s výzvou k pravidlu 3R (udržování rozestupů, nošení roušek, dezinfikovaných rukou) a instalaci aplikace eRouška.

Podle Hřiba šíření nákazy nejvíc hrozí v uzavřených prostorách, jako jsou školy, sportovní kluby či party v hospodách a barech. Na venkovních akcích si „nezaznamenáváme výraznější počty nakažených“ – přesto na základě opatření Hygienické stanice hl. m. Prahy platí od pondělí povinnost mít zakryté dýchací cesty na hromadných akcích s účastí nad 100 osob.

Ředitelé mají hygienikům hlásit nakažané

Pražští hygienici v pondělí také na webu informovali o postupu v případě výskytu covid-19 ve školách a školských zařízení. V případě pozitivně testovaného žáka, studenta či pedagoga mají ředitelé – pokud se výsledek dozví od někoho z nich – kontaktovat krajskou hygienickou stanici a poslat jeho kontaktní údaje. A ta si pak vyžádá seznam takzvaných rizikových kontaktů ze školy. Rodinné příslušníky a další lidi, s nimiž se nakažený stýkal, bude dál „trasovat“ hygiena.

„Následně budou ze strany HSHMP pro školu stanovena protiepidemická opatření, která spočívají v provedení ohniskové dezinfekce všech prostor, kde se pohybovala COVID pozitivní osoba virucidními dezinfekčními prostředky a stanovení karanténních opatření pro rizikové kontakty,“ píše ředitelka Zdeňka Jágrová s tím, že o uzavření třídy či celé školy se bude odvíjet od počtu nakažených osob.

Podle ministerstva zdravotnictví, v jehož čele nahradil Adama Vojtěcha (za ANO) jeho bývalý náměstek Roman Prymula, zůstává Praha ve třetím stupni pohotovosti, který značí narůstající či přetrvávající komunitní přenos. Podle Rážové řešila pražská hygienická stanica řešila více než sto událostí spojených s začátkem školního roku.

„Odpovědnost a ohleduplnost každého z nás je teď nejlepší zbraní proti koronaviru. Mějme to na paměti. Nikdo z nás už si totiž nepřeje další uzavření ekonomiky a další zákazy. Je to v našich (desinfikovaných) rukách,“ zakončil svůj apel k Pražanům primátor Hřib.