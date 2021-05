Maminka pětiletého chlapce se na telefonu Benešovského deníku zase dotazovala, zda by nebylo lepší syna v pátek raději ponechat doma. „Nechci, aby mu nějaký magor ublížil,“ nebrala si vyděšená a nanejvýš nazlobená mladá žena servítky.

Paní Jarka, která právě vedla malého syna do benešovské školky U kohouta Sedmipírka na otázku, co si o situaci kolem vyhrožování dětem měla jasný názor. „V této celkové situaci se už všichni snad zbláznili, ale budu věřit, že se výhrůžky naší školky netýkají,“ uvedla.

V pátek 7. května ráno informoval Benešovský deník velitel Městské policie Benešov Radek Stulík o tom, že strážníci mají hlídky u všech mateřinek ve městě. „Jsme tam od rána a zůstaneme po celou směnu školek,“ uvedl velitel s tím, že mimořádné opatření strážníci naplánovali na poradě s vedením města. „Máme hlídku také u školky v Poříčí nad Sázavou, s nímž má Benešov veřejnoprávní službu,“ dodal.

Ale informace o možném nebezpečí se šířily poměrně pomalu. O hrozbě se dozvěděl starosta Vlašimi teprve ve čtvrtek večer. „Zjistil jsem to při videokonferenci s hejtmankou, kdy se tam o tom zmiňoval jeden starosta,“ řekl lídr vlašimské radnice Luděk Jeništa s tím, že Policie ČR kvůli situaci neoslovila zřizovatel školek, ale přímo vedení mateřinek.

Poté, co se starosta dozvěděl o hrozbě, obvolal ředitelky. Ty tak podle něho zpřísní režim přístupu do objektu. „Předpokládám, že Policie ČR situaci řeší zvýšenou ostrahou. Ale dohled nad našimi čtyřmi školkami mají i naši strážníci,“ uvedl starosta.

Pro strůjce teroru pak Luděk Jeništa neměl ani kapku pochopení a při vyjádření k němu vynechal distingovaný slovník. „Věřím, že toho magora, nevím jak ho mám nazvat, policisté brzy najdou. Pokud by to byl „jen“ nějaký vtipálek, pak je to pro mě debil,“ řekl doslova naštvaný starosta Vlašimi.

Jeho votický kolega Jiří Slavík pak potvrdil, že městskou školku budou hlídat po celý strážníci. „Policie ČR mě požádala, že toho mají hodně a že to nemohou zvládnout, abychom si naši školku hlídali sami,“ potvrdil starosta.

Komplikací ale může být, že právě nyní probíhá ve Voticích také zápis dětí do nového školního roku. Do MŠ tak za ředitelkou chotí lidé, které vedoucí kantorka vůbec nezná. „Ve školce nemáme bezpečnostní rámy jako na ministerstvech a nedovedu si představit, že by se rodičům někdo hrabal v taškách,“ naznačil Jiří Slavík jeden z možných, ale pro město neuskutečnitelných způsobů kontroly přicházejících lidí.

„Ten anonym je nejspíš nešťastný člověk, který si své komplexy léčí znepříjemňováním života druhých. Jestli někomu dělá radost, že vyhrožuje, tak je mi toho chudáka líto a je to smutný příběh. Bohužel se takové věci dějí stále častěji a já to přičítám situaci kolem covidu. Dal bych to do jedné roviny s tím, jak tady ve Voticích někdo posílá anonym na svého souseda a udává je za drobné prohřešky a ještě ho to uspokojuje. To mi připadá honě ubohé,“ dodal votický starosta.