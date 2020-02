„Pacient čtvrtým dnem pociťoval příznaky respirační nákazy, jako je vysoká teplota, suchý dráždivý kašel a motání hlavy,“ upřesnil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Aleš Malý s tím, že pacient 3. února přicestoval ze střední Číny, kde se nachází i město Wu-chan, které je ohniskem nákazy.

Lékaři již udělali odběry a odeslali je do Nemocnice na Bulovce. V současné chvíli se čeká na výsledky, hotové mají být v noci z úterý na středu.

„V případě, že by se podezření potvrdilo, pacient bude transportován do Nemocnice na Bulovce,“ informoval mluvčí nemocnice Dušan Korel. Do Prahy by záchranáři nemocného transportovali speciální sanitkou.

Záchranáři pro muže vyjížděli kolem 11. hodiny dopoledne, vybaveni byli ochrannými obleky a dalšími pomůckami. "Posádka byla z rozhodnutí epidemiologa oblečena do ochranného oděvu, návleků, brýlí a respirátoru," popsal Malý.

Pokud by se nákaza potvrdila, jednalo by se o první potvrzený případ v České republice.